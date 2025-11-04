Με σκόρερ τον Αλέξις ΜακΆλιστερ, η Λίβερπουλ... βρυχήθηκε στο καυτό «Άνφιλντ» και υπέταξε τη Ρεάλ Μαδρίτης (1-0) στο «αστεράτο» ντέρμπι για να κάνει ακόμα ένα βήμα για την εδραίωσή της στην οκτάδα της League Phase του Champions League.

Πριν λίγο καιρό την είχαν... τελειωμένη, τώρα νίκησε κοτζάμ Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League με εξαιρετική εμφάνιση! Η Λίβερπουλ έδωσε απαντήσεις και... καταβρόχθισε τη Βασίλισσα, με ήρωα τον Αλέξις ΜακΆλιστερ γκρέμισε το - καθιερωμένο - τείχος του εξαιρετικού Τιμπό Κουρτουά και πήρε σπουδαίο τρίποντο για να πιάσει τους Μερένγκες στους 9 βαθμούς στον πίνακα της League Phase. Κάπως έτσι η επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο και του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ - που αποδοκιμάστηκε έντονα - στο «Άνφιλντ» βάφτηκε... κόκκινη. Στην επόμενη «αστεράτη» της δοκιμασία, η Ρεάλ θα ταξιδέψει στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Οι λαμπεροί μονομάχοι στάθηκαν στο ύψος των προσδοκιών και από την αρχή μπήκαν δυνατά στο ματς, προσφέροντας φανταστικό ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι οι πραγματικά καλές άργησαν να έρθουν, αλλά όταν ήρθαν οι δύο τερματοφύλακες φρόντισαν να φωνάξουν «παρών».

Στο 28ο λεπτό μετά από γύρισμα του Βιρτς, ο Κουρτουά με φανταστική επέμβαση αρνήθηκε εξ επαφής τον Σόμποσλαϊ και στο 43' είπε ξανά «όχι» σε κεραυνό του Ούγγρου μέσου εκτός περιοχής.

Οι Μαδριλένοι είχαν τη δική τους ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, αλλά ο Μαμαρντασβίλι σταμάτησε το σουτ του Μπέλινγκχαμ μέσα από την περιοχή μετά από πολύ ωραίο σόλο του Άγγλου.

Οι Reds βγήκαν φορτσάτοι στο δεύτερο μέρος αλλά και πάλι έπεσαν πάνω στον... σεληνιασμένο Κουρτουά που με τρομερές αντιδράσεις σταμάτησε στα πρώτα λεπτά μετά την ανάπαυλα τις κεφαλιές των Φαν Ντάικ και Εκιτικέ αλλά και την απευθείας εκτέλεσεη φάουλ του Σόμποσλαϊ.

Η «κόκκινη» πίεση πάντως έπιασε... κόκκινο και το γκολ δεν θα μπορούσε παρά να έρθει. Στο 61' ο Σόμποσλαϊ εκτέλεσε γλυκά το φάουλ από τα δεξιά και ο Αλέξις Μακ Άλιστερ με πολύ ωραία κεφαλιά «πλήγωσε» ξανά - όπως και πέρυσι στο ίδιο παιχνίδι - τη Ρεάλ για να ανοίξει το σκορ.

Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έψαξε την ισοφάριση, αλλά πιο κοντά στο γκολ συνέχισε να βρίσκεται η ανώτερη Λίβερπουλ που προστάτευσε άψογα το προβάδισμά της και έφτασε στη σπουδαία νίκη.