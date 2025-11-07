Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποθέωσε τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, την οποία χαρακτήρισε ως τον δυσκολότερο αντίπαλο που συνάντησε ποτέ ως προπονητής.

Η Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο, η Ντόρτμουντ του Τόμας Τούχελ, η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνάντησε πολλούς αντιπάλους που προσπάθησαν να τον ρίξουν από την κορυφή. Κανείς ωστόσο δεν τον δυσκόλεψε τόσο, όσο ο Γιούργκεν Κλοπ με τη Λίβερπουλ.

Σε σχετική ερώτηση για τον δυσκολότερο αντίπαλο της καριέρας του κι ενόψει του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ, ο Καταλανός τεχνικός αποθέωσε τους Reds επί εποχής Γιούργκεν Κλοπ και τους χάρισε το «παράσημο» του δυσκολότερου εμποδίου που συνάντησε στην προπονητική του καριέρα.

«Είμαι σε αυτή τη χώρα για πολύ καιρό και φυσικά, η Μπαρτσελόνα είχε τεράστια επίδραση στη ζωή μου — ως ball boy, ως παίκτης και ως προπονητής. Και η Μπάγερν ήταν επίσης ένα σπουδαίο κεφάλαιο, αλλά η Λίβερπουλ, με τον Κλοπ, υπήρξε ο μεγαλύτερος αντίπαλος σε αυτή τη χώρα, και δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι καλύτερο. Είναι πεπρωμένο» τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο έμπειρος τεχνικός σχολίασε και το ορόσημο των χιλίων επίσημων αγώνων που συμπληρώνει στη καριέρα του ως προπονητής, υποστηρίζοντας πως μάλλον δεν θα τα κατάφερνε αν ξεκινούσε ξανά από την αρχή.

«Δεν έχω απολαύσει κάθε στιγμή, αλλά έχω απολαύσει πραγματικά αυτό το ταξίδι. Υπήρξα πολύ τυχερός. Κατακτήσαμε απίστευτα πράγματα στη Μπαρτσελόνα, στη Μπάγερν και εδώ. Το να φτάσεις τα 1.000 παιχνίδια είναι κάτι πολύ δύσκολο, και αν ξεκινούσα από την αρχή, δεν θα τα κατάφερνα».