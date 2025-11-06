Στην μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στον Πιρς Μόργκαν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κλήθηκε να σχολιάσει την απουσία του από την κηδεία του Ντιόγκο Ζότα, η οποία είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Οι αποκαλύψεις του Κριστιάνο Ρονάλντο τον Άγγλο δημοσιογράφο, Πιρς Μόργκαν, συνεχίζονται με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να δίνει απαντήσεις και εξηγήσεις σε ερωτήματα «καυτά» και μη.

Ένα από τα θέματα που «άγγιξε» ο Μόργκαν ήταν ο θάνατος του συμπατριώτη και συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας, Ντιόγκο Ζότα. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ είχε χάσει τη ζωή του, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Θαμόρα της Ισπανίας στις 3 Ιουλίου. Δύο ημέρες αργότερα τελέστηκε η κηδεία των άτυχων αδερφών στην Γκοντομάρ και αίσθηση είχε προκαλέσει η απουσία του Ρονάλντο με τον κόσμο να τον κρίνει που δεν έδωσε το «παρών» δεδομένης και της ιδιότητάς του ως αρχηγός της Πορτογαλίας,

Ο ίδιος κλήθηκε να εξηγήσει τον λόγο πίσω από την αποχή του δίνοντας διττή απάντηση:

«Οι άνθρωποι με κριτικάρουν πολύ. Όπως είπα δεν με νοιάζει, γιατί όταν έχεις καθαρή συνείδηση δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το τι λένε. Για δύο λόγους δεν πήγα στην κηδεία. Από όταν πέθανε ο πατέρας μου δεν έχω ξαναπάει σε νεκροταφείο. Δεύτερον, ξέρετε τη φήμη μου... Όπου κι αν πάω, θα γίνει τσίρκο! Η προσοχή θα στρεφόταν πάνω μου και δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Σκεφτόμουν την οικογένειά του», εξήγησε ο Πορτογάλος.