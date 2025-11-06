Κριστιάνο Ρονάλντο για Μπέκαμ: «Ωραίος είναι, αλλά κανονικός. Εγώ είμαι τέλειος»

Με τη... γνωστή - μπορεί και όχι - μετριοφροσύνη του απάντησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ερώτηση σύγκρισης ανάμεσα σε εκείνον και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Δεν φημιζόταν ποτέ για τη μετριοφροσύνη του, δεν έφτασε εκεί που έφτασε επειδή ήταν μετριόφρων. Όταν μιλά για τον εαυτό του όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ποτέ δεν σταματά να εκπλήσσει.

Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του με τον Άγγλο παρουσιαστή Πιρς Μόργκαν ο Πορτογάλος σταρ απάντησε σε σχετική ερώτηση και... φαντάστηκε τον εαυτό του με μαγιό στην Κόπα Καμπάνα, δηλώνοντας πως είναι πιο ωραίος άντρας ακόμα και από το απόλυτο... icon, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

«Το να είσαι ωραίος δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόσωπο. Πρέπει να έχεις όλο το πακέτο. Φανταστείτε έναν κανονικό, όχι διάσημο, Κριστιάνο με ένα κόκκινο μαγιό Speedo στην Κόπα Καμπάνα πίνοντας νερό καρύδας. Πιστεύετε ότι δεν θα έχω ελπίδα με καμία κοπέλα (σ.σ γέλια); Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας, αλλά αν περπατούσαμε στην Κόπα Καμπάνα οι δυο μας, εγώ και ο Μπέκαμ χωρίς να είμαστε διάσημοι, την περισσότερη προσοχή θα την έπαιρνα εγώ. 100%. Το πρόσωπό του είναι ωραίο, αλλά το υπόλοιπο είναι κανονικό. Εγώ δεν είμαι κανονικός, είμαι τέλειος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Είναι ωραίος πάντως, είναι τύπος που μου αρέσει», προσέθεσε μετά για τον Μπέκαμ, τονίζοντας πως τον συμπαθεί πολύ.