Την άποψή του ότι ο Φλόριαν Βιρτς διατάραξε την ομαλή λειτουργία της μεσαίας γραμμής της Λίβερπουλ εξέφρασε ο Αρσέν Βενγκέρ υποστηρίζοντας ότι ο Γερμανός πρέπει να αγωνίζεται στα πλάγια της επίθεσης.

Ο Φλόριαν Βιρτς αποτέλεσε μία από τις μεταγραφικές «βόμβες» της Premier League την περασμένη μεταγραφική περίοδο. Ο Γερμανός «μάγος», τον οποίο... ποθούσε και η Μπάγερν Μονάχου, υπέγραψε τελικά στη Λίβερπουλ σε ένα deal που άγγιξε συνολικά τα 150 εκατ. ευρώ.

Ο 22χρονος δεν έχει καταφέρει ακόμη να δικαιολογήσει τα λεφτά που δαπάνησε η ομάδα του για να τον αποκτήσει από τη Λεβερκούζεν, με την κριτική που ασκείται εις βάρος του στο Νησί να είναι σκληρή. Ο Βιρτς έχε ξεκινήσει βασικός στα 11 από τα 16 φετινά ματς της Λίβερπουλ όμως δυσκολεύεται πολύ να βρει τα πατήματά του. Σύμφωνα με τον Αρσέν Βενγκέρ ο Βιρτς έχει κάνει αναποτελεσματικό το κέντρο των Reds εξηγώντας στο «beIN SPORTS» τις απαιτήσεις του Γερμανού πριν τελικά επιλέξει την ομάδα του Λίβερπουλ.

«Ο Βιρτς είχε να επιλέξει ανάμεσα σε Μπάγερν και Λίβερπουλ. Είπε στη Λίβερπουλ ότι θα πήγαινε εάν έπαιζε ως δεκάρι και όχι στα πλάγια. Προκειμένου να τον κάνουν να πει το ''ναι'', δέχθηκαν. Και έτσι κατέστρεψαν την μεσαία τους γραμμή! Εκεί έπαιζαν οι Χράφενμπερχ, ΜακΆλιστερ και Σόμποσλαϊ. Για να παίζει ο Βιρτς, έβγαλαν εκτός τον Σόμποσλαϊ», ανέφερε ο Αλσατός τεχνικός πριν το ματς των Reds με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

«Απέναντι στην Άστον Βίλα, επέστρεψαν στην περσινή τους μεσαία γραμμή. Αν ήμουν στη θέση του Σλοτ, θα επανέφερα τη μεσαία γραμμή που δούλεψε πέρσι τόσο καλά και θα τοποθετούσα τον Βιρτς στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ώστε να δώσει βάθος και πλάτος στο παιχνίδι».