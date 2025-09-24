Ρουμενίγκε: «Ειλικρινά λυπάμαι για τον Βιρτς, θα ήταν καλύτερα στη Μπάγερν παρά στη Λίβερπουλ»

Ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, μέλος του Δ.Σ της Μπάγερν, άφησε αιχμές για την επιλογή του Φλόριαν Βιρτς να καταλήξει στη Λίβερπουλ, ενώ χαρακτήρισε τη μεταγραφή του Βολτεμάντε ως οικονομική.... τρέλα!

Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ μπλέχτηκαν το καλοκαίρι σε μια μεταγραφική «μάχη» για τα... μάτια του Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος τελικά ψήφισε... Μέρσεϊσαιντ και αποφάσισε να ντυθεί στα κόκκινα της Λίβερπουλ. Παρά τις υποσχέσεις ωστόσο που γεννήθηκαν γύρω από τη μεταγραφή του, οι πρώτοι μήνες του Γερμανού στο «Ανφιλντ» δεν ήταν και οι πιο ενθαρρυντικοί...

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα στους ρυθμούς της Premier League, παλεύει ακόμα να ανακτήσει το θαυματουργό πρόσωπο που είχε παρουσιάσει στη Λεβερκούζεν κι έδωσε... τροφή για σχόλια στον Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, μέλος του Δ.Σ της Μπάγερν και πρώην CEO των Βαυαρών.

Συγκεκριμένα ο Γερμανός πάλαι ποτέ επιθετικός επέκρινε την επιλογή του Βιρτς και τόνισε πως λυπάται για την τροπή που πήρε η υπόθεση, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε πως η Μπάγερν ενδιαφέρθηκε για την περίπτωση του Νικ Βολτεμάντε, αλλά η απόκτησή του θα αποτελούσε οικονομική τρέλα με βάση τα χρήματα που ζητούσε η Στουτγκάρδη.

«Πρέπει να πω ειλικρινά ότι εξακολουθώ να λυπάμαι για τον Φλοριάν Βιρτς, γιατί πιστεύω πως ο παίκτης θα ήταν καλύτερα στη Μπάγερν Μονάχου παρά στη Λίβερπουλ. Θα ταίριαζε εξαιρετικά στη Μπάγερν. Σεβόμαστε την απόφασή του, αλλά λυπάμαι λίγο γιατί θα ταίριαζε στη στρατηγική μας. Πάντα θέλουμε να υπογράφουμε τους κορυφαίους Γερμανούς παίκτες. Ίσως αναθεωρήσει κάποια στιγμή» τόνισε αρχικά για την περίπτωση του μεσοεπιθετικού της Λίβερπουλ, προτού σχολιάσει και το ενδιαφέρον για τον Βολτεμάντε που κατέληξε τελικά στη Νιούκαστλ με 85 εκατομμύρια ευρώ.

«Θα μπορούσαμε να είχαμε αποκτήσει τον Βόλτεμαντε» δήλωσε αρχικά, προτού συνεχίσει: «Αλλά πρέπει επίσης να πω το εξής: η Μπάγερν θα ήταν φρόνιμο να μην ακολουθεί κάθε οικονομική τρέλα. Έχω πει πάντα: θέλουμε αγωνιστική επιτυχία, αλλά παρακαλώ με σοβαρή και υγιή χρηματοδότηση. Έχουμε μια κορυφαία ομάδα».