Φαν Ντάικ για Ζότα: «Απλώς έπρεπε να συνεχίσουμε, αλλά ερχόμασταν αντιμέτωποι με το τι συνέβη!»

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ συγκλονίζει σε δηλώσεις του για τους αδικοχαμένους Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα.

Από τις στιγμές που δε... βγαίνουν οι λέξεις! Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ μίλησε για τις απώλειες των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα, στο αυτοκινητιστικό δυστύχημα που έκοψε το νήμα της ζωής στους δύο Πορτογάλους στις 3 Ιουλίου 2025.

Ο Ολλανδός υψηλόσωμος αμυντικός της Λίβερπουλ εξήγησε πως το τρομερά απαιτητικό πρόγραμμα των Reds εντός και εκτός των αγγλικών συνόρων πολλές φορές δεν έδινε την ευκαιρία στον ίδιο και στους συμπαίκτες του να αντιληφθούν το μέγεθος της απώλειας. Ο 34χρονος παίκτης τόνισε πως οι σημερινοί ρυθμοί του ποδοσφαίρου δε δίνει την πολυτέλεια στους παίκτες να πάρουν έστω μικρές ανάσες.

Συνεχίζοντας υπογράμμισε πως κάποιες στιγμές ερχόντουσαν αντιμέτωποι με το τι συνέβη αλλά δεν περίσσευε παραπάνω χρόνος, καθώς υπήρχε παιχνίδι ανά τρεις ημέρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Από τη μέρα που συνέβη το φρικτό γεγονός και επιστρέψαμε από τις διακοπές μας, είναι σαν να μπήκαμε σε ένα τρένο δίχως σταματημό. Δεν υπήρξε καν χειμερινό διάλειμμα.



Έπρεπε απλά να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Προσπαθήσαμε μέχρι και να προγραμματίσουμε κάποιες συζητήσεις για να διαχειριστούμε αυτό που συνέβη και να το κατανοήσουμε, αλλά δεν υπήρχε χρόνος όταν κάθε τρεις μέρες υπήρχε παιχνίδι.



Άλλοτε θα κερδίζαμε, άλλοτε θα χάναμε, το συναίσθημα θα άλλαζε αμέσως και όλη τη σεζόν πήγε με τεράστια σκαμπανεβάσματα στην ψυχολογία… Δεν ήταν καθόλου εύκολο».