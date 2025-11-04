Χάαλαντ: «Κανείς δεν πλησιάζει Μέσι - Κριστιάνο»
Αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ έχει μπει δίπλα σε εκείνα των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, κυρίως λόγω της απίθανης δυνατότητας του Νορβηγού στο σκοράρισμα.
Μάλιστα, ο ίδιος ο προπονητής του στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα, έχει αναφερθεί σε αυτό, λέγοντας πως ο 25χρονος σκοράρει με ασύλληπτους ρυθμούς, όπως έκαναν επί χρόνια ο Αργεντίνος και ο Πορτογάλος, σημειώνοντας πάντως πως η δική τους κυριαρχία κράτησε πάνω από 15 χρόνια.
Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει του αυριανού (5/11, 22:00) αγώνα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Χάαλαντ κλήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για αυτές τις... συγκρίσεις, δίνοντας μια αφοπλιστική απάντηση. «Κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει αυτούς τους δύο.... Είμαι απλώς ο Έρλινγκ, ένας Νορβηγός που σκοράρει γκολ. Αυτό δεν θα αλλάξει», παραδέχθηκε με ταπεινότητα.
🚨 Erling Haaland on Ronaldo-Messi comparisons: “No, not at all! No one can get close to them two, so no…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2025
“I am just Erling, a Norwegian guy scoring goals. That won’t change”. pic.twitter.com/eHjxXCe6rV
Την τρέχουσα σεζόν ο υψηλόσωμος φορ μετράει ήδη 17 γκολ (και μια ασίστ) σε 13 παιχνίδια Premier και Champions League.
