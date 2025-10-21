Χάαλαντ: Σκόραρε ξανά ο «αχαλίνωτος» Νορβηγός και έπιασε Κριστιάνο Ρονάλντο με τρομερό ρεκόρ! (vid)

Χάαλαντ - Μάντσεστερ Σίτι
Ο Έρλινγκχ Χάαλαντ βρήκε - ξανά - δίχτυα στο ματς της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στη Βιγιαρεάλ και σκόραρε για δωδέκατο διαδοχικό παιχνίδι, γράφοντας ιστορία.

Έρλινγκ Χάαλαντ, σταμάτα, δεν έχει πλάκα... Βέβαια ο ίδιος κάνει πλάκα. Ο Νορβηγός είναι τρομακτικός από το ξεκίνημα της σεζόν και δεν χάνει ευκαιρία να το αποδεικνύει. Στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Βιγιαρεάλ για το Champions League βρήκε ξανά δίχτυα και έπιασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αυτό ήταν το δωδέκατο σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις στο οποίο σκοράρει, μια επίδοση που μέχρι τώρα κρατούσε στα χέρια του μόνο ο CR7 από τη... μακρινή σεζόν 2014-15. Μάλιστα, ενώ ακόμα δεν έχει βγει ο Οκτώβριος, ο σούπερ σταρ των Citizens μετράει ήδη 24 γκολ και 3 ασίστ σε 14 αγώνες. Επιδόσεις που, ακόμα και για τα δικά του στάνταρ, προκαλούν ίλιγγο!

 
