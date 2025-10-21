Χάαλαντ: Σκόραρε ξανά ο «αχαλίνωτος» Νορβηγός και έπιασε Κριστιάνο Ρονάλντο με τρομερό ρεκόρ! (vid)
Έρλινγκ Χάαλαντ, σταμάτα, δεν έχει πλάκα... Βέβαια ο ίδιος κάνει πλάκα. Ο Νορβηγός είναι τρομακτικός από το ξεκίνημα της σεζόν και δεν χάνει ευκαιρία να το αποδεικνύει. Στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Βιγιαρεάλ για το Champions League βρήκε ξανά δίχτυα και έπιασε τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Αυτό ήταν το δωδέκατο σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις στο οποίο σκοράρει, μια επίδοση που μέχρι τώρα κρατούσε στα χέρια του μόνο ο CR7 από τη... μακρινή σεζόν 2014-15. Μάλιστα, ενώ ακόμα δεν έχει βγει ο Οκτώβριος, ο σούπερ σταρ των Citizens μετράει ήδη 24 γκολ και 3 ασίστ σε 14 αγώνες. Επιδόσεις που, ακόμα και για τα δικά του στάνταρ, προκαλούν ίλιγγο!
𝗛𝗔𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 𝗘𝗤𝗨𝗔𝗟𝗦 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢'𝗦 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗢𝗙 𝗦𝗖𝗢𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗜𝗡 𝟭𝟮 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗖𝗨𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗚𝗔𝗠𝗘𝗦 🤯— 433 (@433) October 21, 2025
Haaland is 𝙐𝙉𝙎𝙏𝙊𝙋𝙋𝘼𝘽𝙇𝙀 and has now scored 24 goals and provided 3 assists this season in just 14 games 🥵
And he equals Cristiano's… pic.twitter.com/sm3vv6G8d4
