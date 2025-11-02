Η Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να αντιδράσει μετά την ήττα από τη Βίλα και με τον Χάαλαντ να κάνει μεγάλο ματς επικράτησε 3-1 της Μπόρνμουθ εντός έδρας. Οι Πολίτες βρέθηκαν στο -6 από την κορυφή της Premier League, ενώ παράλληλα έσπασαν το αήττητο της αντιπάλου. Ο Νορβηγός φορ πέτυχε δυο γκολ, ενώ θα μπορούσε και χατ τρικ.
Η Μάντσεστερ Σίτι έδειχνε ικανή να σκοράρει σε κάθε επίθεσή της στο πρώτο 45λεπτο, εκμεταλλευόμενη το ανοιχτό παιχνίδι της Μπόρνμουθ. Ο Χάαλαντ ήταν ο απόλυτος σταρ, πέτυχε δυο γκολ και δημιούργησε κι άλλες ευκαιρίες. Με την υψηλή αμυντική γραμμή οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βάλουν δύσκολα, αλλά ο Νορβηγός ήταν ασταμάτητος. Ετσι, στο 17ο λεπτό, από πάσα του Τσερκί ο Χάαλαντ βρήκε στην αντεπίθεση και πέτυχε το 1-0. Η απάντηση ήταν άμεση, ο Ντουναρούμα έκανε το... δώρο στην έξοδό του και ο Άνταμς από κοντά σημείωσε το 1-1.
Οι Πολίτες αντέδρασαν, εκμεταλλεύθηκαν τα κενά στον άξονα της αντιπάλου και με κινητήριο μοχλό τον Τσερκί έβαλαν δύσκολα. Ετσι, στο 33ο λεπτό από τρομερή μπαλιά του Γάλλου, ο Χάαλαντ βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με ιδανικό πλασέ πέτυχε το 2-1. Ο Πέτροβιτς είχε δυο ακόμα υπέροχες επεμβάσεις, στο σουτ του Χάαλαντ, αλλά και του Φόντεν.
Η Μπόρνμουθ όπως και στο ξεκίνημα του β' μέρους προσπάθησε να βάλει δύσκολα και είχε καλές στιγμές με τον Κρούπι. Ωστόσο, στο 60ο λεπτό ο Ράιλι διαμόρφωσε το 3-1 και σφράγισε τη νίκη της ομάδας του Πεπ. Ο ρυθμός έπεσε, η Σίτι είχε τον έλεγχο και στο 88' είχε μοναδική ευκαιρία για ένα τέταρτο γκολ, αλλά ο Μαρμούς δεν κατάφερε να σκοράρει.
