Γουλβς: Απέλυσε τον Βίτορ Περέιρα
Παρελθόν από τον πάγκο της Γουλβς αποτελεί από το μεσημέρι της Κυριακής (2/11) ο Βίτορ Περέιρα, σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ που επιβεβαιώνει και ο σύλλογος. Οι «Λύκοι», που παραμένουν στην τελευταία θέση της Premier League με μόλις 2 βαθμούς ύστερα από 10 αγωνιστικές, ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια από τη Φούλαμ (3-0) το Σάββατο (1/11) και αυτό φαίνεται πως αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα για τον Πορτογάλο.
Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού μπορεί να στηρίχθηκε αρκετά, και μάλιστα να υπέγραψε πρόωρη ανανέωση έως το 2028, ωστόσο το... χορτάρι μίλησε και πλέον η Γουλβς αναζητά τον νέο της τεχνικό.
Ο 57χρονος προσλήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και σε σχεδόν ένα χρόνο παρουσίας κατέγραψε 14 νίκες, 19 ήττες και 5 ισοπαλίες.
Wolves have parted company with head coach Vitor Pereira.— Wolves (@Wolves) November 2, 2025
We would like to thank Vitor and his staff for their tireless work during their time at Molineux.
