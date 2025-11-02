Η νέα ήττα των «Λύκων», αυτή τη φορά από τη Φούλαμ με κάτω τα χέρια (3-0, 1/11) ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, με τον Βίτορ Περέιρα να αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο.

Παρελθόν από τον πάγκο της Γουλβς αποτελεί από το μεσημέρι της Κυριακής (2/11) ο Βίτορ Περέιρα, σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ που επιβεβαιώνει και ο σύλλογος. Οι «Λύκοι», που παραμένουν στην τελευταία θέση της Premier League με μόλις 2 βαθμούς ύστερα από 10 αγωνιστικές, ηττήθηκαν με κάτω τα χέρια από τη Φούλαμ (3-0) το Σάββατο (1/11) και αυτό φαίνεται πως αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα για τον Πορτογάλο.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού μπορεί να στηρίχθηκε αρκετά, και μάλιστα να υπέγραψε πρόωρη ανανέωση έως το 2028, ωστόσο το... χορτάρι μίλησε και πλέον η Γουλβς αναζητά τον νέο της τεχνικό.

Ο 57χρονος προσλήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και σε σχεδόν ένα χρόνο παρουσίας κατέγραψε 14 νίκες, 19 ήττες και 5 ισοπαλίες.