Δίχως να... ιδρώσει, η Άρσεναλ υπέταξε την Μπέρνλι (2-0), πήρε το πέμπτο της διαδοχικό τρίποντο και συνεχίζει στην κορυφή της Premier League. Πάλεψαν στα ίσα μέχρι τέλους και αλληλοεξοντώθηκαν Νότιγχαμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2).

Η ασταμάτητη Άρσεναλ απέδειξε σε ακόμη ένα ματς ότι είναι... διψασμένη για τίτλο! Απέναντι στην Μπέρνλι στο «Τερφ Μουρ», η κυνική ομάδα του Μικέλ Αρτέτα «καθάρισε» τη νίκη (0-2) από το πρώτο ημίχρονο χάρη στα τέρματα των Γιόκερες και Ράις, ενώ η συμπαγής της άμυνα δεν άφησε περιθώριο στους Clarets. Με πέντε σερί νίκες στην Premier League οι Gunners έφτασαν στους 25 βαθμούς και στο +7 από την δεύτερη Μπόρνμουθ.

Απέναντι σε μία -ακόμη- κλειστή άμυνα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, η ομάδα του Αρτέτα βρήκε τη λύση από στατική φάση και πιο συγκεκριμένα από κόρνερ. Στην πρώτη της φάση στο ματς, ο Ράις εκτέλεσε, ο Γκάμπριελ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και ο Γιόκερες έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Άρσεναλ στο 14'. Στη συνέχεια, ο Σάκα είδε τον Ντουμπράβκα να του αρνείται το γκολ σε δύο περιπτώσεις, στο 23' και στο 32', όμως δεν έκανε το ίδιο στην κεφαλιά του Ράις στο 35'. Η Άρσεναλ έφυγε στην κόντρα, ο Γιόκερες «έσπασε» όμορφα την μπάλα στον Τροσάρ, η σέντρα του οποίου μετατράπηκε σε γκολ από τον Ράις για το 0-2. Εντελώς διαφορετικό από άποψη ευκαιριών και ρυθμού το δεύτερο μέρος. Με τον Γιόκερες να περνάει εκτός, οι Gunners έριξαν την πίεσή τους ψηλά και στην ουσία διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους. Ενδεικτικό είναι ότι η πρώτη τελική για την Μπέρνλι σημειώθηκε στο 73' με την κεφαλιά του Φλορεντίνο.

Μπέρνλι (Σκοτ Πάρκερ): Ντουμπράβκα, Γουόκερ, Λόρεντ (77' Χάνιμπαλ), Τουανζέμπε, Χάρτμαν, Κάλεν (83' Έντουαρντς), Φλορεντίνο, Ουγκοτσούκου (62' Μπρουν Λάρσεν), Άντονι (62' Τσάουνα), Εστέβε, Φλέμινγκ (77' Μπρόγια)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι (72' Ινκαπιέ), Θουμπιμέντι (77' Νόργκααρντ), Ράις, Σάκα, Έζε (72' Νουανέρι), Τροσάρ (90+2' Λιούις-Σκέλι), Γιόκερες (46' Μερίνο)

«Φρένο» για τη φορμαρισμένη Γιουνάιτεντ στο «City Ground»

Το νικηφόρο σερί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σταμάτησε στο «City Ground»! Εκεί όπου το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ το μόνο που κατάφερε ήταν να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας μετά την ανατροπή της Νότιγχαμ Φόρεστ, αν και άγγιξε στις καθυστερήσεις το τρίποντο με σουτ του Ντιαλό που απομακρύνθηκε πάνω στη γραμμή (2-2).

Οι Κόκκινοι Διάβολοι πάντως χαμογέλασαν πρώτοι στον αγώνα, όταν ο Κασεμίρο με σκαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, από κόρνερ ωστόσο που προκάλεσε αντιδράσεις μιας και φαίνεται πως η μπάλα δεν είχε περάσει ολόκληρη εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακόμα κι έτσι η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς στο ξεκίνημα του β΄μέρους μέσα σε δυο λεπτά! Αρχικά στο 48΄ο Γκιμπς-Γουάιτ με άπιαστη κεφαλιά σημάδεψε γωνία για το 1-1, ενώ δυο λεπτά αργότερα κι έπειτα από αδράνεια στην άμυνα (ιδίως του Νταλότ), ο Σάβονα νίκησε από κοντά τον Λαμένς για την ανατροπή.

Στο 81΄η Γιουνάιτεντ κατάφερε να ισοφαρίσει με ασύλληπτο βολέ του Ντιαλό έξω από την περιοχή, ο οποίος λίγο έλειψε να γίνει ο ήρωας του αγώνα στο 90΄+4΄όταν εκτέλεσε από κοντά μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά ο Μουρίγιο έδιωξε τη μπάλα πάνω στη γραμμή για να κρατήσει το 2-2. Ένα αποτέλεσμα που κράτησε τους Κόκκινους Διάβολους στην 5η θέση, σε μια χαμένη ευκαιρία να ανέβουν προσωρινά δεύτεροι.

Νότιγχαμ Φόρεστ (Σον Ντάις): Σελς, Σάβονα, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Ντούγκλας Λουίς, Άντερσον, Χάντσον-Οντόι (90΄+2΄Σανγκαρέ), Εντογιέ, Γκιμπς-Γουάιτ, Ίγκορ Ζεσούς (78΄Αβονίγι)

Μάντσεστερ Γιιουνάιτεντ (Ρούμπεν Αμορίμ): Λαμένς, Γιορό (77΄Μαζράουι), Ντε Λιχτ, Σο, Ντιαλό, Νταλότ (68΄Ντόργκου), Κασμείρο, Μπρούνο Φερνάντες, Μπουμό, Κούνια, Σέσκο

Ψέκασε, σκούπισε και... τελείωσε η Μπράιτον

Χρειαζόταν πολύ τη νίκη για την ψυχολογία της και την πήρε η Μπράιτον. Με τριάρα και το πρώτο τους clean sheet μετά από έξι μήνες, οι Γλάροι «κατάπιαν» τη Λιντς στον αγγλικό νότο (3-0) και ανέβηκαν στην 8η θέση της Premier League. Χρόνο συμμετοχής πήραν φυσικά και ο Στέφανος Τζίμας με τον Μπάμπη Κωστούλα που πέρασαν ως αλλαγή στο ματς στο 82' και το 88' αντίστοιχα.

Ο... αγέραστος Ντάνι Γουέλμπεκ με το τέταρτο γκολ του στα τρία τελευταία ματς άνοιξε το σκορ μόλις στο 11' και ο Ντιέγκο Γκόμες με ντοπιέτα στο δεύτερο μέρος (64' και 70') «καθάρισε» ολοκληρωτικά για την ανώτερη Μπράιτον.

Στο... ρελαντί η Κρίσταλ Πάλας

Συνέχεια στην εξαιρετική φετινή της πορεία έδωσε η Κρίσταλ Πάλας. Η ομάδα του Γκλάσνερ επέστρεψε στις νίκες και υπέταξε άνετα την Μπρέντφοντ στο Νότιο Λονδίνο (2-0) για να ανέβει στην 7η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Καλύτεροι στο παιχνίδι οι Αετοί, άνοιξαν το σκορ με τον ασταμάτητο Ματετά στο 30ο λεπτό και στο 51' με αυτογκόλ του Κόλινς από εκτέλεση πλαγίου του Λέρμα «κλείδωσαν» το σημαντικότατο τρίποντο.

Τριάρα ανάσας για τη Φούλαμ

Δεν σηκώνει κεφάλι η Γουλβς! Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά από τη Φούλαμ στο Λονδίνο (3-0) και παρέμεινε στον πάτο της Premier League χωρίς βαθμό. Από την άλλη, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί τεσσάρων αγώνων. Ο Σεσενιό στο 9' έβαλε μπροστά τους Cottagers και στο 36' το ματς... κρίθηκε με την αποβολή του Αγκμπαντού που άφησε τους Λύκους με δέκα. Στο 62', ο Γουίλσον με ωραίο σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0, με το τελικό 3-0 να διαμορφώνεται από το αυτογκόλ του Μοσκέρα στο 75'.