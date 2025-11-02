Η εξήγηση πίσω από τον ιδιαίτερο πανηγυρισμό του Ντέκλαν Ράις!

Ο μέσος της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις, σε δηλώσεις του μετά την νίκη των «κανονιέρηδων» κόντρα στη Μπέρνλι, εξήγησε το λόγο για τον οποίο άλλαξε τον πανηγυρισμό του.

Η Άρσεναλ αναμετρήθηκε εκτός έδρας με τη Μπέρνλι το Σάββατο (01/11) στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής της Premier League, επικρατώντας με 2-0. Τα γκολ για τους φιλοξενούμενους τα πέτυχαν οι Γιόκερες στο 14' και Ράις στο 35'. Με αυτή τη νίκη, το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα έφτασε τους 25 βαθμούς, παραμένοντας στη πρώτη θέση και στο +7 από τη δεύτερη Λίβερπουλ.

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος επέλεξε να μην πανηγυρίσει το τέρμα που πέτυχε με τον συνηθισμένο του τρόπο, αλλά πέφτοντας στα γόνατα με τα δάχτυλα του να δείχνουν προς τον ουρανό.

Ο ίδιος στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη λήξη της αναμέτρησης εξήγησε τον λόγο πίσω από αυτήν την ιδιαίτερη κίνηση. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε πως με αυτόν τον τρόπο ήθελε να τιμήσει τη θεία του, η οποία πέθανε πριν από μερικές ημέρες και μάλιστα λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με τη Φούλαμ.

Όπως τόνισε ο Άγγλος διεθνής, η θεία του υπήρξε μία από τους πιο φανατικούς του υποστηρικτές, που μαζί με τη μητέρα του ταξίδευαν σε όλα τα εκτός έδρας ματς για να τον δούνε να αγωνίζεται.

«Η θεία μου πέθανε λίγο πριν από τον αγώνα με τη Φούλαμ. Την αγαπούσα μέχρι θανάτου. Ταξίδευε παντού μαζί με τη μαμά μου για να με παρακολουθήσει. Ξέρω ότι με παρακολουθεί και τώρα από εκεί που είναι, οπότε το σημερινό ήταν για εκείνη»