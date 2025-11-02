Το ξέσπασμα του Φαν Ντάικ μετά την νίκη της Λίβερπουλ: «Φέτος έχουμε ακούσει μέχρι και ότι βρισκόμαστε στη ζώνη του υποβιβασμού»

Ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, στις δηλώσεις του μετά την νίκη των «reds» κόντρα στην Άστον Βίλα ξέσπασε κατά των επικριτών της ομάδας του.

Η Λίβερπουλ υποδέχθηκε το Σάββατο (01/11) στο «Άνφιλντ» την Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι και επικράτησε με 2-0 πανηγυρίζοντας τη πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα έπειτα από τέσσερις διαδοχικές ήττες. Τα γκολ των Σάλαχ και Γκράβενμπερχ στο 45' και 58' αντίστοιχα, χάρισαν τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι έφτασαν στους 18 και «σκαρφάλωσαν» στη δεύτερη θέση στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ο αρχηγός των «reds», Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης «ξέσπασε» κατά όσων εκείνων άσκησαν δριμεία κριτική τη περίοδο του παρατεταμένου ντεφορμαρίσματος της ομάδας.

«Αυτό που έχω παρατηρήσει ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι ότι υπάρχει πολύς θόρυβος που δεν μπορείς να ελέγξεις και τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως ομάδα. Ζούμε σε έναν κόσμο, τουλάχιστον εμείς οι ποδοσφαιριστές, επειδή αυτό είναι το μόνο πράγμα για το οποίο μπορώ να μιλήσω, όπου ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του σε τόσες πολλές πλατφόρμες και όλοι την γνωρίζουν καλύτερα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μείνουμε μακριά από αυτό και να επικεντρωθούμε στη σκληρή δουλειά που κάνουμε γιατί μερικά από αυτά που ακούγονται είναι υπερβολικά και μπορούν να επηρεάσουν κάποιους παίκτες. Την περασμένη σεζόν δεν ακούσαμε πολλά αρνητικά πράγματα. Όλα ήταν μία χαρά, υπήρχε ηλιοφάνεια και ουράνια τόξα παντού. Τώρα ξαφνικά ακουγόταν ότι θα βρισκόμασταν στη μάχη του υποβιβασμού»

🚨 Van Dijk: “What I've noticed over the last few weeks is that there's a lot of noise that you have no control over and we have to deal with that as team”.



“Some of the takes are ridiculous, but you deal with it. Outside noise can reach certain players, but we stick together”. pic.twitter.com/ozT8wecGPZ November 2, 2025

Ο Ολλανδός οπισθοφύλακας συνέχισε λέγοντας πως και για τους ίδιους τους παίκτες δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό το διάστημα των συνεχόμενων ηττών, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά το ηθικό του συλλόγου.

«Δεν βγαίνουμε στο γήπεδο για να χάνουμε παιχνίδια, ή για να απογοητευόμαστε μετά από παιχνίδια και να αφήσουμε τους οπαδούς απογοητευμένους όταν γυρίζουν σπίτι, αυτό που θέλουμε είναι να δουλεύουμε σκληρά και να κερδίζουμε παιχνίδια. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση. Παίζεις στην Πρέμιερ Λιγκ, στο υψηλότερο επίπεδο, στο δυσκολότερο πρωτάθλημα στον κόσμο, και είναι δύσκολο να παραμένεις ψύχραιμος, αλλά πρέπει να το κάνεις αν θέλεις να επιστρέψεις εκεί που θέλουμε να είμαστε και εκεί που ανήκουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα δούμε αργότερα στη σεζόν. Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για να μην πέσουμε ποτέ ξανά τόσο χαμηλά»

🎙️𝗤𝗨𝗢𝗧𝗘𝗦 - Virgil van Dijk:



"We are not going out on the pitch to lose games or leave fans disappointed. We want to work our socks off and win games. But it’s not a guarantee, the Premier League is the highest level." pic.twitter.com/YicwAC3XlN — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) November 1, 2025

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού ευχαρίστησε τους οπαδούς για τη στήριξη τους τόσο στον ίδιο όσο και στους παίκτες του σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που πέρασαν.

«Ευχαριστώ πολύ τους οπαδούς που μας υποστήριζαν σε αυτή τη τόση δύσκολη για εμάς περίοδο. Η υποστήριξη που έλαβαν οι παίκτες, αλλά και εγώ, είναι κάτι που κάνει αυτόν τον σύλλογο ξεχωριστό. Οι φίλαθλοι δεν ξεχνούν αν έχεις συμμετάσχει σε κάτι ξεχωριστό και σε βοηθούν, ειδικά όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Και έτσι ήταν τα πράγματα τις τελευταίες εβδομάδες, δύσκολα, δεν κερδίζαμε, αλλά χάναμε. Έτσι ένιωσαν ότι οι παίκτες, ίσως ακόμη και εγώ, χρειαζόμασταν λίγη υποστήριξη και αυτό είναι που παίρνεις από αυτούς τους φανταστικούς οπαδούς».