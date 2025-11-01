Δεν... τρομοκράτησε, αλλά έκανε τη δουλειά η Λίβερπουλ, που είδε τους περυσινούς της πρωταγωνιστές να βγαίνουν μπροστά για τη νίκη με 2-0 κόντρα στην Άστον Βίλα και την επιστροφή στα τρίποντα στην Premier League μετά από τέσσερις σερί ήττες.

Θύμισε κάτι από τον καλό, περυσινό της εαυτό. Ο Άρνε Σλοτ επέλεξε τους... πρωταθλητές του συν τους Μαμαρντασβίλι και Εκιτικέ στην αρχική ενδεκάδα και ήδη τη Λίβερπουλ να παίρνει το πολυπόθητο τρίποντο, το πρώτο της μετά από τέσσερις σερί ήττες στην Premier League, νικώντας με 2-0 την Άστον Βίλα. Δεν σκόρπισε τρόμο, αλλά βρήκε ξανά την ισορροπία που τόσο της έχει λείψει φέτος για να πάρει μια σημαντική... γουλιά αντιδότου στην κακή της κατάσταση. Ταυτόχρονα, επέστρεψε στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, ούσα 3η, στο -7 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Στην 11η θέση συνεχίζουν οι Villans του Ουνάι Έμερι.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να... παγώσουν με το «καλησπέρα» το «Άνφιλντ», ωστόσο στο 5ο λεπτό το πολύ ωραίο σουτ του Μόργκαν Ρότζερς σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι και στο 19', μετά και από παρέμβαση του Μαμαρντασβίλι, το σουτ του Κας είχε ακριβώς την ίδια κατάληξη.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, η Πρωταθλήτρια πήρε τα ηνία του ματς και έψαξε με περισσότερη επιμονή το γκολ. Προειδοποίησε με το χαμένο τετ α τετ του Σόμποσλαϊ στο 23' αλλά και το ακυρωθέν τέρμα του - εκτεθειμένου - Εκιτικέ είκοσι λεπτά μετά και εν τέλει βρήκε αυτό που άξιζε με την... τρίτη. Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έβγαλε... ασίστ στον Σαλάχ με τραγική πάσα και ο Φαραώ τον τιμώρησε με μονοκόμματο τελείωμα με το δεξί για να κάνει το 1-0. Έτσι, έπιασε και το ορόσημο των 250 γκολ με την κόκκινη φανέλα.

Για καλή τους τύχη, οι Reds δεν... ξέχασαν τα ηνία στα αποδυτήρια και συνέχισαν να κυριαρχούν και μετά την ανάπαυλα. Μπόρεσαν, δε, να συνδυάσουν αυτή την κυριαρχία με το γκολ που απέβαλε νωρίς την πίεση από τους ώμους τους. Στο 58', ο ΜακΆλιστερ βρήκε τον Χράφενμπερχ στον άξονα, αυτός κουβάλησε για να βρεθεί σε θέση βολής και είδε το σουτ του με το αριστερό να αλλάζει ελαφρώς πορεία πάνω στον Τόρες και να καταλήγει στα δίχτυα της Άστον Βίλα για το 2-0.

Η ομάδα του Σλοτ, χωρίς να... γκαζώσει, διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της, δεν απειλήθηκε κι έφτασε δίχως περιπέτειες στο πολυπόθητο τρίποντο.

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Μπράντλεϊ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Χράφενμπερχ, Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο, Εκιτικέ (77′ Βιρτς)

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Ντίνιε (75′ Μάατσεν), Τόρες (74′ Μινγκς), Κόνσα, Κας, Ονάνα, Καμαρά, Γκεσάν (59′ Μάλεν), Ρότζερς, Μακ Γκιν (59′ Μπάρκλεϊ), Γουότκινς (74′ Σάντσο)