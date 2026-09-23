Ο Τζούλιαν Γουόρντ αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στη Λίβερπουλ, αντικαθιστώντας τον Ρίτσαρντ Χιουζ που έφυγε για τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ.

Ο Τζούλιαν Γουόρντ, ο οποίος μέχρι πρότινος υπήρξε τεχνικός διευθυντής του Fenway Sports Group (FSG), αναμένεται τώρα να διοριστεί ως ο νέος αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ.

Μέχρι το περασμένο καλοκαίρι την θέση αυτή στον σύλλογο κατείχε ο Ρίτσαρντ Χιούζ, ο οποίος αποχώρησε και επίσημα από τους «reds» στις 5 Σεπτεμβρίου για την Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ.

Ο Γουόρντ αναδείχθηκε ως η προτιμώμενη επιλογή του συλλόγου για τη θέση αυτή, μέσω μίας διαδικασίας που καθοδηγείται από την ιδιοκτησία και τώρα φτάνει προς την ολοκλήρωση της.

Ο διορισμός του θα σηματοδοτούσε μια δεύτερη θητεία ως αθλητικός διευθυντής της Λίβερπουλ για τον 45χρόνο, ο οποίος κατείχε προηγουμένως τη θέση αυτή, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-23.

🚨 Julian Ward expected to be appointed Liverpool sporting director. 45yo Englishman preferred option to succeed Richard Hughes & become most senior #LFC sporting executive; ownership-led process not closed but now drawing towards conclusion @TheAthleticFC https://t.co/5g5IBMQnr5 September 22, 2026

Ο Γουόρντ μετακόμισε στη Λίβερπουλ το 2012 από τη Μάντσεστερ Σίτι και ξεκίνησε ως διευθυντής σκάουτινγκ της ομάδας για την Ισπανία και την Πορτογαλία, και στην συνέχεια ανέλαβε τον ρόλο του διευθυντή δανεισμών και ποδοσφαιρικών συνεργασιών. Το 2020 προήχθη σε βοηθό αθλητικού διευθυντή και εργάστηκε μαζί με τον Μάικλ Έντουαρντς, προτού οριστεί διάδοχος του μετά την αποχώρηση του Έντουαρντς το 2022.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Γουόρντ υπέγραψε παίκτες όπως οι Λουίς Ντίαζ, Ντάργουιν Νούνιες και Κόντι Χάκπο, προτού παραμείνει και μετά την επίσημη ημερομηνία της αποχώρησής του το καλοκαίρι του 2023, για να ολοκληρώσει την υπογραφή του Άλεξις Μακ Άλιστερ από την Μπράιτον.