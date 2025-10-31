Ο Ένζο Μαρέσκα κατακεραυνώνει τον Ντελάπ: «Μερικές φορές παίζει μόνο για τον εαυτό του»

Ο προπονητής της Τσέλσι, Ένζο Μαρέσκα, άσκησε κριτική στον Λίαμ Ντελάπ μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στον αγώνα κυπέλλου εναντίον της Γούλβς.

Ο προπονητής της Τσέλσι, Ένζο Μαρέσκα, δεν «μάσησε» τα λόγια του μετά τη νίκη της ομάδας του με 4-3 επί της Γουλβς για τη φάση των «16» του Carabao Cup τη Τετάρτη (29/10). Παρά τη νίκη, ο Ιταλός τεχνικός εξέφρασε την απογοήτευση του για την κόκκινη κάρτα που έλαβε ο Λίαμ Ντελάπ, χαρακτηρίζοντας την «εντελώς περιττή».

Ο Άγγλος επιθετικός επέστρεψε στη ποδοσφαιρική δράση μετά από σχεδόν δύο μήνες απουσίας λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο και πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 62ο λεπτό. Ωστόσο, το ντεμπούτο του έληξε...άδοξα, καθώς έλαβε κίτρινη κάρτα στο 79ο λεπτό για σπρώξιμο πάνω στον Γέρσον Μοσκέρα και μόλις επτά λεπτά αργότερα, στο 86', υπέπεσε σε σκληρό φάουλ στον αμυντικό των «λύκων» Εμάνουελ Αγκμπαντού, αντικρίζοντας την δεύτερη κίτρινη κάρτα που του «χάρισε» την αποβολή του.

Ο Μαρέσκα όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη του αγώνα αν η απόφαση του διαιτητή ήταν δίκαιη απάντησε ότι: «Ναι, απολύτως. Ήταν δύο παράλογα φάουλ. Έλαβε δύο κάρτες σε επτά λεπτά και μία αποβολή για κάτι που μπορεί εύκολα να αποφευχθεί».

Ο 45χρόνος τεχνικός παραδέχτηκε ακόμη ότι προσπάθησε να ηρεμήσει τον παίκτη του αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς όμως να το καταφέρει. «Μετά την πρώτη κίτρινη κάρτα, του είπα επανειλημμένα να ηρεμήσει. Αλλά ο Λίαμ είναι ένας παίκτης που μερικές φορές παίζει μόνο για τον εαυτό του. Δυσκολεύεται να αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω του και να ακούσει τους άλλους».

Η Τσέλσι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και θα επιστρέψει στις εγχώριες διοργανώσεις το Σάββατο (01/11) με μια επίσκεψη στο βόρειο Λονδίνο για το ντέρμπι εναντίον της Τότεναμ, ενώ τη Τετάρτη (05/11) θα ταξιδέψει στο Αζερμπαϊτζάν για να αντιμετωπίσει τη Καραμπάχ στα πλαίσια της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.