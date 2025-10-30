Δείτε όλα τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του League Cup Αγγλίας, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι.

Έχει το τέλειο μείγμα το League Cup πλέον. Ισχυρά φαβορί και φιλόδοξα αουτσάιντερ. Η Άρσεναλ έκανε τη δουλειά κόντρα στην Μπράιτον, η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι απέφυγαν τα στραβοπατήματα απέναντι σε Σουόνσι και Γουλβς, ενώ η Νιούκαστλ υπέταξε την Τότεναμ. Στο ίσως πιο δυνατό ζευγάρι των «16», η Κρίσταλ Πάλας έβγαλε και πάλι νοκ-άουτ τη Λίβερπουλ με τριάρα στο «Άνφιλντ» και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το παζλ των προημιτελικών.

Δυνατά ζευγάρια φυσικά θα έχουμε και στους «8», εκεί όπου η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Κρίσταλ Πάλας και η Μάντσεστερ Σίτι την Μπρέντφορντ. Υπενθυμίζουμε πως τα παιχνίδια στους «8» είναι μονά νοκ-άουτ και θα διεξαχθούν την εβδομάδα που ξεκινά στις 15 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στα προημιτελικά του League Cup: