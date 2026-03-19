Ο Λιάμ Ροσένιορ επιβεβαίωσε πως η Τσέλσι εντόπισε τον «πληροφοριοδότη» των αποδυτηρίων, ο οποίος αποκάλυψε στον γαλλικό Τύπο τις ενδεκάδες στους αγώνες με την Παρί.

Η Τσέλσι δεν κατάφερε να προβάλει σθεναρή αντίσταση απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, αφού οι Γάλλοι έκαναν το 2/2 με συνολικό σκορ 8-2 και πήραν... περπατώντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Champions League. Αυτό που προκάλεσε βέβαια ιδιαίτερη εντύπωση από το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι πως η γαλλική «L'Equipe» είχε έγκυρες πληροφορίες για την ενδεκάδα των Μπλε ενόψει και των δυο αναμετρήσεων.

Το σωστό ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας κινητοποίησε τους ανθρώπους της Τσέλσι, οι οποίοι συνειδητοποίησαν πως έχουν να κάνουν με κάποιον πληροφοριοδότη εντός των αποδυτηρίων που βγάζει στη φόρα τα μυστικά της ομάδας. Και με λίγο ψάξιμο έφτασαν τελικά στα ίχνη του.

Όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής της Τσέλσι, Λίαμ Ροσένιορ, οι Μπλε βρήκαν τον ένοχο και επιμελήθηκαν της κατάστασης. «Γνωρίζουμε ποιος είναι. Δεν υπήρχε κακή πρόθεση προς εμένα ή προς την ομάδα. Ξέρουμε από που προέκυψαν αυτές οι πληροφορίες και το έχουμε διευθετήσει» τόνισε πριν από το ματς με την Έβερτον.

Η «Daily Mail» πάντως με τη σειρά της φέρνει περισσότερες λεπτομέρειες στο φως της δημοσιότητας, υποστηρίζοντας πως ο πληροφοριοδότης δεν ήταν κάποιος ποδοσφαιριστής της ομάδας.