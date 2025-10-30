Ο Πολ Σκόουλς εξήγησε για ποιον λόγο αποφάσισε να σταματήσει την καριέρα του ως σχολιαστής και αποκάλυψε το άτομο που θέλει να αφοσιωθεί και να βάλει προτεραιότητα στη ζωή του.

Ο Πολ Σκόουλς ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση του σχολιαστή ποδοσφαιρικών αγώνων, προκειμένου να αφιερωθεί πλήρως στη φροντίδα του γιου του, Έιντεν, ο οποίος πάσχει από μία σοβαρή μορφή αυτισμού.

Σε μια ειλικρινή και συγκινητική συνέντευξη στο podcast Stick to Football, ο παλαίμαχος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένειά του και τον τρόπο που ο αυτισμός του γιου του έχει διαμορφώσει την καθημερινότητά του.

Ο Σκόουλς δεν έχει εμφανιστεί σε καμία μετάδοση του TNT Sports τη φετινή σεζόν. H τελευταία του παρουσία ήταν στον τελικό του Europa League της περασμένης χρονιάς, ανάμεσα στη Γιουνάιτεντ και την Τότεναμ.

Ο γιος του, Έιντεν διαγνώστηκε με μη λεκτικό αυτισμό σε μικρή ηλικία και χρειάζεται συνεχή φροντίδα από τους γονείς του. Παρότι ο Σκόουλς χώρισε με τη σύζυγό του, Κλερ, το 2020, μετά από 27 χρόνια μαζί, οι δύο τους εξακολουθούν να μοιράζονται τις ευθύνες για τη φροντίδα του γιου τους.

«Πήρα αυτή την απόφαση φέτος εξαιτίας του Έιντεν και των ιδιαίτερων αναγκών του, δεν μπορεί να μιλήσει, αν και πιστεύω πως καταλαβαίνει περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε. Εκφράζεται με ήχους που μόνο οι κοντινοί του άνθρωποι μπορούν να ερμηνεύσουν. Έχει αυτισμό, και μάλιστα σε σοβαρό βαθμό. Μπορεί να έχεις αυτισμό και να πηγαίνεις σε κανονικό σχολείο, αλλά η δική μας περίπτωση είναι πολύ πιο απαιτητική».

Ο 50χρονος πλέον Άγγλος εξήγησε ότι πλέον η καθημερινότητά του προσαρμόζεται αποκλειστικά στις ρουτίνες του γιου του: «Δεν είμαι πια με την Κλερ, οπότε έχουμε συμφωνήσει να τον φροντίζουμε εναλλάξ ,τρεις νύχτες ο καθένας, ενώ την Παρασκευή μένει με τη μητέρα της Κλερ. Κάνουμε πάντα τα ίδια πράγματα, γιατί ο Έιντεν δεν ξέρει τι μέρα ή ώρα είναι· όμως μέσα από τις συνήθειες καταλαβαίνει τη ροή της εβδομάδας. Τις Τρίτες πηγαίνουμε για κολύμπι και μετά τρώμε πίτσα στο δρόμο για το σπίτι. Τις Πέμπτες βγαίνουμε για φαγητό, ενώ τις Κυριακές πάμε στο Tesco, όπου γεμίζει το καρότσι του με σοκολάτες. Έτσι αντιλαμβάνεται ότι η κάθε μέρα έχει τη δική της σταθερή δραστηριότητα. Τον Δεκέμβριο θα γίνει 21 ετών».

Όπως αποκάλυψε ο Σκόουλς, ο Έιντεν αντιδρά έντονα όταν κάτι αλλάζει στη ρουτίνα του, γι’ αυτό και η δουλειά στο στούντιο της τηλεόρασης γινόταν όλο και πιο δύσκολη. «Την περασμένη σεζόν δούλευα κάθε Πέμπτη για το Europa League, αλλά εκείνη ήταν η μέρα που συνήθως περνούσα με τον Έιντεν. Έγινε πολύ ανήσυχος, δάγκωνε και γρατζούναγε, γιατί ένιωθε ότι κάτι δεν ήταν όπως έπρεπε. Το έκανα αυτό για χρόνια, πάντα με την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να σταματήσω. Όταν προέκυψε η ευκαιρία για το podcast, κατάλαβα ότι αυτή η μορφή δουλειάς ταιριάζει καλύτερα, όχι τόσο σε μένα, αλλά στον Έιντεν».

«Είχα γραντζουνιές σε όλο μου το πρόσωπο και δεν γινόταν να το εξηγήσω σε κανέναν»

Ο Σκόουλς αποκάλυψε επίσης ότι ακόμη και στην εποχή που αγωνιζόταν, πήγαινε συχνά στις προπονήσεις με σημάδια στο πρόσωπο, καθώς ο γιος του τον γρατζουνούσε ή τον δάγκωνε από απογοήτευση, αδυνατώντας να εκφράσει τα συναισθήματά του.

«Σε δάγκωνε στο χέρι ή σε γρατζούναγε από απογοήτευση, επειδή δεν καταλάβαινε τα πράγματα, δεν μπορούσε να σου πει πώς ένιωθε. Δεν είχα ποτέ ανάπαυλα, ακόμα και όταν έπαιζα. Είχα γραντζουνιές σε όλο μου το πρόσωπο και δεν γινόταν να το εξηγήσω σε κανένα, ήταν πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, μοιάζει σαν να ήταν πριν από χρόνια».

«Δεν μίλησα σε κανέναν στο σύλλογο για αυτό. Ακόμα και τώρα δεν θέλω συμπάθεια ή οτιδήποτε άλλο. Απλά σκέφτηκα ότι ακόμα και αν μιλούσα σε κάποιον για αυτό, δεν θα βοηθούσε τον Έιντεν. Δεν ξέρω τι θα με βοηθούσε. Το μεγάλο πρόβλημα τώρα είναι ότι καθώς μεγαλώνεις, τι θα συμβεί όταν δεν θα είσαι πια εδώ; Αυτό είναι το πράγμα που με απασχολεί συνεχώς. Υπάρχουν στιγμές που δεν το σκέφτεσαι, είναι σαν οτιδήποτε άλλο, και υπάρχουν στιγμές όπως τώρα που αρχίζεις να μιλάς για αυτό, είναι στο μυαλό σου».