Boxing Day χωρίς μπάλα, μόλις ένα ματς στην Premier League!

Η Boxing Day σπάει φέτος, αφού οι τηλεοπτικές συμφωνίες και το ασφυκτικό πρόγραμμα «κόβουν» το παραδοσιακό γεμάτο πρόγραμμα της Premier League.

Παραδοσιακά, η Boxing Day θεωρείται μία από τις κορυφαίες στιγμές της σεζόν στην Premier League, όμως όλα δείχνουν πως τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων θα διεξαχθεί μόλις ένας αγώνας. Ο λόγος έχει να κάνει με τα τηλεοπτικά δικαιώματα.

Λόγω των διαφόρων τηλεοπτικών συμβολαίων, η Premier League είναι υποχρεωμένη να διοργανώνει 33 από τις 38 αγωνιστικές τα σαββατοκύριακα. Με την επέκταση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και το γεγονός ότι το Κύπελλο Αγγλίας καταλαμβάνει πλέον περισσότερα Σαββατοκύριακα, η λίγκα χρειάζεται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου για να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times.

Συνήθως, οι ομάδες και τα τηλεοπτικά δίκτυα ενημερώνονται έξι εβδομάδες νωρίτερα για τις οριστικές ημερομηνίες των αγώνων. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί οι αναμετρήσεις έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ωστόσο το πρόγραμμα της Boxing Day –που φέτος πέφτει Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου– δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Δεν έχει επίσης γίνει γνωστό ποια θα είναι η μοναδική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί τη συγκεκριμένη ημέρα.

Η Boxing Day αποτελεί θεσμό στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, δεν έχει υπάρξει χρονιά που να διεξήχθη μόνο ένας αγώνας της Premier League τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Το 2026, η Boxing Day πέφτει Σάββατο και η παράδοση αναμένεται να συνεχιστεί κανονικά. Για φέτος, ωστόσο, η αγωνιστική φαίνεται πως θα αντιμετωπιστεί ως ένα συνηθισμένο σαββατοκύριακο.

Στις χαμηλότερες κατηγορίες —Championship, League One και League Two— όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κανονικά ανήμερα της Boxing Day, ενώ τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη και μία επιπλέον αγωνιστική.