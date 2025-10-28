Κωστούλας: «Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής με την ομάδα όπου έπαιζε ο πατέρας μου»

Λίγο πριν το παρθενικό του γκολ στην Premier League, ο Μπάμπης Κωστούλας μίλησε στο «Athletic» σχετικά με την παρουσία του στην Μπράιτον αλλά και τις στιγμές του με τον Ολυμπιακό.

Ένα από τα hot ονόματα της μεταγραφικής περιόδου το περασμένο καλοκαίρι στην Αγγλία ήταν αναμφίβολα ο Μπάμπης Κωστούλας καθώς έσπασε κάθε ρεκόρ σε πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή και άφησε τον Ολυμπιακό σε ηλικία 18 ετών για τον μαγικό κόσμο της Premier League με την Μπράιτον.

Μάλιστα, ο ίδιος πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μειώνοντας σε 3-2 αλλά χωρίς η ομάδα του να φτάσει στην ανατροπή. Αντιθέτως, ηττήθηκε εν τελεί με 4-2 στο Ολντ Τράφορντ αλλά για τον Έλληνα φορ ήταν η αρχή στο σκοράρισμα.

Ο ίδιος είχε παραχωρήσει συνέντευξη στο « Athletic » πριν το παιχνίδι με τους «κόκκινους διαβόλους» και αναφέρθηκε τόσο στο κομμάτι της προσαρμογής του στην Αγγλία όσο και για τον πατέρα του, Θανάση αλλά και την παρουσία του στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά είπε:

Αρχικά μίλησε για τη Μάντσεστερ Σίτι: «Παρακολουθούσα τη Μάντσεστερ Σίτι, μου άρεσε πολύ ο Αγουέρο. Είχαν κερδίσει πολλά τρόπαια, αλλά κυρίως παρακολουθούσα τον Αγουέρο. Επειδή, ως παιδί, έπαιζα πάντα με μεγαλύτερους. Και ήμουν πάντα κοντός, και αυτός ήταν κοντός επιθετικός. Έτσι, φανταζόμουν ότι ήμουν ο Αγουέρο. Έπαιρνε την μπάλα, γύριζε και σκόραρε. Είχε πολύ καλό σουτ.

Παρακολουθούσα την Premier League περισσότερο από άλλα πρωταθλήματα. Είναι στόχος για κάθε παίκτη. Ονειρευόμουν να έρθω στην Premier League. Απλώς δεν πίστευα ότι τα πράγματα θα γίνονταν τόσο γρήγορα!»

Για το Μπάμπης και αν βγαίνει από το... Μπατιστούτα: «Αυτό είναι απλώς για πλάκα, ένα αστείο. Έχω δει τον Μπατιστούτα μόνο στο YouTube. Δεν τον θυμάμαι να παίζει. Αυτό ήταν πριν από την εποχή μου. Το όνομά μου (στα ελληνικά) είναι Χαράλαμπος, και το Μπάμπης προέρχεται από αυτό».

Για τον πατέρα του που έπαιζε επίσης ποδόσφαιρο: «Τον παρακολουθούσα από το γήπεδο, αλλά τα περισσότερα χρόνια που έπαιζε, δεν είχα καν γεννηθεί. Έχω δει πολλές επαναλήψεις στην τηλεόραση. Το ποδόσφαιρο ήταν διαφορετικό τότε. Ήταν ένας δυνατός αμυντικός. Ήμουν περήφανος που τον έβλεπα».

Μπαμπάς αμυντικός, αδερφός αμυντικός. Εκείνος γιατί επιθετικός; «Πάντα παίζαμε ο ένας εναντίον του άλλου, με εμένα τον επιθετικό. Παίξαμε επίσης εναντίον του πατέρα μου, αλλά ήταν επιεικής μαζί μου όταν ήμουν παιδί. Ο παππούς μου από την πλευρά της μητέρας μου έπαιζε τοπικά στην Ελλάδα ως επιθετικός, οπότε ίσως να το πήραν από αυτόν».

Για το αν είχε νιώσει πίεση στον Ολυμπιακό: «Δεν το ένιωσα ποτέ. Πάντα ήθελα να γίνω πρωταθλητής στην Ελλάδα με την ομάδα όπου έπαιζε ο πατέρας μου. Ήξερα ότι η ομάδα έπρεπε να κερδίσει το πρωτάθλημα. Ήμουν σίγουρος ότι αν έπαιζα θα είχα την ευκαιρία να το καταφέρω».

Για το αν ήταν εύκολο να αφήσει τον Ολυμπιακό: «Ήταν δύσκολο να αλλάξω τα πάντα, ήμουν εκεί πολλά χρόνια. Θα υποστηρίζω την ομάδα για όλη μου τη ζωή, αλλά σε έναν χρόνο στην πρώτη ομάδα έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Η ευκαιρία ήρθε για μένα για το επόμενο βήμα και έπρεπε να την εκμεταλλευτώ για το μέλλον μου».

Για το τι ήξερε για την Μπράιτον πριν πάει: «Η Μπράιτον δίνει μια ευκαιρίες σε νεαρούς παίκτες και τους εξελίσσει. Τους γνώριζα. Δεν τους παρακολουθούσα παιχνίδι με παιχνίδι, αλλά είχα δει μερικά παιχνίδια. Επίσης, έπαιξαν στην Ευρώπη πριν από δύο χρόνια εναντίον μιας ελληνικής ομάδας (την ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League). Δεν ήξερα τίποτα για το Μπράιτον ως μέρος ή ότι είναι δίπλα στη θάλασσα. Όταν η συμφωνία πλησίασε, μου τα έδειξαν όλα. Οι εγκαταστάσεις είναι εξαιρετικές. Περπατάω πολύ στην παραλία. Είναι ωραία.»

Για την τιμή: «Δεν το σκέφτομαι πολύ. Η Μπράιτον μου εμπιστεύτηκε αυτά τα χρήματα και είμαι έτοιμος να δείξω την αξία μου. Έχω αυτό το πάθος που δεν μπορώ να χάσω. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο για να κερδίσω»

Για τη θέση που παίζει: «Κυρίως πέρυσι, έπαιζα σαν δεύτερος επιθετικός. Μου αρέσει ίσως περισσότερο, μπορώ να βρίσκομαι και στις δύο θέσεις. Ο στόχος μου είναι να γίνω καλύτερος σε όλα, να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους που έχουμε θέσει αυτή τη σεζόν και να τα απολαύσω όλα, να παίξω πολλά παιχνίδια και, φυσικά, να σκοράρω. Γι' αυτό είμαι εδώ, αυτό μου αρέσει περισσότερο, όπως σε κάθε επιθετικό».