Κόντρα στην ίδια τη λογική! Το πνεύμα της Σάντερλαντ δεν λύγισε ούτε στο Λονδίνο, καθώς οι Μαυρόγατες με ανατροπή στο 90΄+3΄ξέραναν την Τσέλσι με 2-1 και βρέθηκαν στο -2 από την κορυφή της Premier League!

Για τις περισσότερες νεοφώτιστες ανεξαρτήτως πρωταθλήματος, ο πρώτος στόχος ανέκαθεν ήταν η παραμονή στην κατηγορία. Η Σάντερλαντ ωστόσο έχει ξεπεράσει εδώ και καιρό αυτή τη λογική. Οι Μαυρογάτες άλλωστε δεν έχουν το βλέμμα τους προς την επικίνδυνη ζώνη, αλλά στις πρώτες θέσεις και συγκεκριμένα στην κορυφή της Premier League. Αφού κατάφεραν να εξουδετερώσουν για 90 λεπτά τα επιθετικά όπλα της Τσέλσι και να την περιορίσουν σε μια φλυαρία, με τη μπάλα στα πόδια, οι φιλοξενούμενοι με ανατροπή στο 90΄+3΄την έριξαν νοκ-άουτ με 2-1 και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση, με δυο βαθμούς να τους χωρίζουν από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε με ιδανικές συνθήκες για τους Μπλε. Μόλις στο 4΄άλλωστε ο Γκαρνάτσο πάτησε περιοχή και νίκησε τον Ρόφς από διαγώνια θέση για να ανοίξει το σκορ στο «Στάμφορντ Μπριζ». Παρόλα αυτά, η Σάντερλαντ δεν λύγισε από το γρήγορο προβάδισμα των γηπεδούχων και ισοφάρισε στο 22΄, όταν έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή ο Ισίδορ τιμώρησε την αδράνεια των Μπλε για το 1-1.

Για το υπόλοιπο του αγώνα η Τσέλσι αδυνατούσε να παράγει ουσιαστικές φάσεις, σπατάλησε ένα ολόκληρο δεύτερο μέρος χαμένη στη φλυαρία και τελικά το πλήρωσε στις καθυστερήσεις. Έπειτα από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Μπρόμπει έστρωσε τη μπάλα στον Ταλμπί που με ιδανικό πλασέ μέσα από την περιοχή άφησε «άγαλμα» τον Σάντσεθ για να ολκληρώσει μια ονειρική ανατροπή για τη Σάντερλαντ που έκανε το άλμα απέναντι στην Τσέλσι και την έριξε στην 7η θέση.

Τσέλσι (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσεθ, Τζέιμς, Ατσεμαπόνγκ (76΄Ανταραμπιόγιο), Τσαλόμπα, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες, Γκαρνάτσο, Νέτο (85΄Αντρέι Σάντος), Ζοάο Πέδρο (85΄Τζορτζ), Γκίου (76΄Γκίτενς)

Σάντερλαντ (Ρεγκίς Λε Μπρις): Ροφς, Μουκιελέ, Μπαλάρντ, Γκερτρίντα, Μαντάβα, Χιουμ, Τραορέ (65΄Ταλμπί), Σαντίκι, Τσάκα, Λε Φρε (65΄Ριγκ), Ισίδορ (75΄Μπρόμπεϊ)

Ο Γκιμαράες έδωσε τη λύση στη Νιούκαστλ

Την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Νιούκαστλ που «λύγισε» τη Φούλαμ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με 2-1, φτάνοντας στους 12 βαθμούς. Η ομάδα του Έντι Χάου μπήκε καλύτερα στο ματς και προειδοποίησε νωρίς-νωρίς με το δοκάρι του Βολτεμάντε (4'). Η πίεση συνεχίστηκε και το γκολ ήρθε μετά το ολέθριο λάθος του Μπάσεϊ που «πούλησε» εύκολα την μπάλα, με τον Μέρφι να πατάει περιοχή νικώντας τον Λένο για το 1-0 στο 18'.

Η απάντηση της Φούλαμ ήρθε στο δεύτερο μέρος με τον Λούκιτς να εκμεταλλεύεται την ολιγωρία στην άμυνα σκοράροντας με κοντινό «ριμπάουντ» στο 56'. Η συνέχεια ανήκε στη Νιούκαστλ που συνέχισε να ασκεί πίεση στην αντίπαλό της και τελικά δικαιώθηκε με τον Γκιμαράες στο 90' που έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η ομάδα του Μάρκο Σίλβα.