Με τη... χαρακτηριστική του ευθύτητα, ο Ρόι Κιν κατηγόρησε τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ Φόρεστ για τα κακά αποτελέσματα που οδήγησαν τον Άγγελο Ποστέκογλου στην απομάκρυνση.

Ομολογουμένως, η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν... πήγε και πολύ καλά. Ο Ελληνοαυστραλός απολύθηκε μετά από οκτώ παιχνίδια δίχως νίκη, δίχως καν να συμπληρώσει δύο μήνες στον πάγκο της ομάδας.

Ο Ρόι Κιν μίλησε για την απομάκρυνσή του και ουσιαστικά τον προστάτευσε από το... ανάθεμα, επιρρίπτοντας ευθύνες και στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές των Reds. Πάντα φυσικά με το χαρακτηριστικό του στυλ.

«Βλέπεις τους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ και τις ευκαιρίες που είχαν. Τι πιθανότητες είχε ο Ποστέκογλου; Ήθελαν πραγματικά να σκοράρουν; Ήθελαν να τον κρατήσουν στη δουλειά; Μιλάω για καλούς παίκτες που δεν κατάφερναν ούτε να στείλουν τη μπάλα στην εστία. Μετά ο προπονητής χάνει τη δουλειά του, κοιτάς αυτούς τους παίκτες της Φόρεστ και είναι σαν να λένε “ε, εντάξει, έφυγε άλλος ένας προπονητής, έρχεται ο επόμενος, ξέρεις.” Ηλίθιοι, ειλικρινά», είπε ο Κιν.

Στην ίδια συζήτηση στο podcast «Stick to Football», ο Γκάρι Νέβιλ σχολίασε πως ο τρόπος που απολύθηκε ο Ποστέκογλου από τη διοίκηση των Reds δεν ήταν ο καλύτερος, ωστόσο και πάλι ο Κιν απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι αυτοί οι τύποι νοιάζονται για τον τρόπο και τη στιγμή. Απλώς ξυπνούν και λένε "ήρθε η ώρα, φεύγει σήμερα" και είναι εντάξει με αυτό».