Ντάις: «Κάποιοι μπορεί να αμφισβητήσουν τον Μαρινάκη, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο»

Ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, Σον Ντάις, αποθέωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη και στάθηκε στην εμπειρία που έχει αποκομίσε από την ενασχόλησή του με τον Ολυμπιακό και την Premier League.

Νέο κεφάλαιο άνοιξε κι επίσημα στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία μετά τη σύντομη θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου παραχώρησε τα ηνία στον πολύπειρο Σον Ντάις. Ο Άγγλος τεχνικός έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως έχει τον τρόπο για να κρατάει τις ομάδες του στην πρώτη κατηγορία, μια αποστολή που θα επιχειρήσει να φέρει εις πέρας και τη φετινή σεζόν.

Πριν από το ντεμπούτο του στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Ντάις αποθέωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν ιδιοκτήτη ενημερωμένο γύρω από το ποδόσφαιρο με πλούσια εμπειρία χάρη στην ενασχόλησή του με τον Ολυμπιακό και την Premier League.

«Μίλησα μαζί του και με τους συνεργάτες του για τις προοπτικές της ομάδας. Μόλις λήφθηκε η απόφαση για τον προηγούμενο προπονητή, επικοινώνησα μαζί του. Μου μίλησε ανοιχτά για τις προκλήσεις. Είναι ενημερωμένος, παρακολουθεί τα στατιστικά και τα δεδομένα. Γνωρίζει ότι η ομάδα πέρασε δύσκολα στο τέλος της περσινής σεζόν, γι’ αυτό και προσπάθησαν να την ενισχύσουν ώστε να συνεχίσει να προοδεύει.

Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση. Σίγουρα δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν έτσι. Υπάρχει ένα μικρό μέρος των φιλάθλων που θεωρεί δεδομένη τη θέση μας στην Premier League. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο μέρος που ξέρει ότι δεν είναι δεδομένο. Δεν πιστεύω ότι οι οπαδοί της Φόρεστ θεωρούν την παρουσία μας εκεί δεδομένη.

Η αρχή της σεζόν υπενθύμισε σε όλους ότι δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς ενίσχυση. Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στο σύλλογο. Κάποιοι μπορεί να αμφισβητούν τον ιδιοκτήτη, και όντως λίγοι το έχουν κάνει. Όμως στο τέλος της ημέρας έχουν γίνει πολλά θετικά, δημιουργώντας καλό κλίμα στην περιοχή και στην πόλη. Υπάρχει μια μεγαλύτερη εικόνα σε όλα αυτά.

Ο στόχος του είναι να σταθεροποιήσει τα πράγματα, και γνωρίζει πόση δουλειά χρειάζεται. Εμείς, το τεχνικό επιτελείο και οι παίκτες, έχουμε την ευθύνη να το πετύχουμε. Θέλει πρώτα να επιτευχθεί σταθερότητα. Έχει μεγάλη εμπειρία στο ποδόσφαιρο, με τον Ολυμπιακό και εδώ.

Η σταθερότητα είναι το επόμενο βήμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχεται την πορεία μου ως προπονητή χωρίς προσπάθεια. Πάντα λέω στους παίκτες μου: μην περιορίζεστε στο «εντάξει». Αυτό δεν σας οδηγεί πουθενά» τόνισε.