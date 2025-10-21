Νότιγχαμ Φόρεστ: Επίσημα εποχή Σον Ντάις στον πάγκο της
Ο Σον Ντάις είναι και με τη βούλα νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 54χρονος τεχνικός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (21/10) στις εγκαταστάσεις της ομάδας, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση και έβαλε την υπογράφη του σε συμβόλαιο δύο ετών.
Μετά την βαριά ήττα της Νότιγχαμ από την Τσέλσι (3-0), ο Άγγελος Ποστέκογλου απολύθηκε μόλις 39 μέρες μετά την πρόσληψή του, και τα ηνία αναλαμβάνει και επίσημα ο 54χρονος τεχνικός.
Με μεγάλη εμπειρία στην Premier League, μεταξύ άλλων και ως προπονητής της Έβερτον αλλά και πρώην παίκτης της ομάδας αναλαμβάνει τους «Reds» με στόχο να σταθεροποιήσει την ομάδα και να της δώσει νέο πλάνο και ταυτότητα στον αγωνιστικό χώρο. Θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο (23/10, 22:00), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Nottingham Forest is delighted to confirm the appointment of Sean Dyche as the Club’s new Head Coach, following a thorough recruitment process led by Global Head of Football, Edu Gaspar, and Global Technical Director, George Syrianos.— Nottingham Forest (@NFFC) October 21, 2025
The former Forest youth player joins the… pic.twitter.com/ZjUZdG4E6j
