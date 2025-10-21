Ο Σον Ντάις είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωση.

Ο Σον Ντάις είναι και με τη βούλα νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο 54χρονος τεχνικός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (21/10) στις εγκαταστάσεις της ομάδας, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση και έβαλε την υπογράφη του σε συμβόλαιο δύο ετών.

Μετά την βαριά ήττα της Νότιγχαμ από την Τσέλσι (3-0), ο Άγγελος Ποστέκογλου απολύθηκε μόλις 39 μέρες μετά την πρόσληψή του, και τα ηνία αναλαμβάνει και επίσημα ο 54χρονος τεχνικός.

Με μεγάλη εμπειρία στην Premier League, μεταξύ άλλων και ως προπονητής της Έβερτον αλλά και πρώην παίκτης της ομάδας αναλαμβάνει τους «Reds» με στόχο να σταθεροποιήσει την ομάδα και να της δώσει νέο πλάνο και ταυτότητα στον αγωνιστικό χώρο. Θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο στο εντός έδρας παιχνίδι με την Πόρτο (23/10, 22:00), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: