Μαυροπάνος: Τραυματίστηκε και αποχώρησε από το Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ
Ο διεθνής στόπερ της Γουέστ Χαμ, Ντίνος Μαυροπάνος, χτύπησε και σε πρώτη φάση γίνεται λόγος για πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.
Ο Μαυροπάνος είχε μπει αλλαγή στο ημίχρονο στο Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ. Στη συνέχεια χτύπησε στο πόδι του και βγήκε εκτός γηπέδου με φορείο στο 87ο λεπτό αλλά πρακτικά δεν έγινε αλλαγή καθώς είχε συμπληρωθεί ο αριθμός των αλλαγών που μπορούσε να κάνει η Γουέστ Χαμ. Ο διεθνής στόπερ - που αναγκαστικά αποχώρησε από το ματς - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετωπίζει πρόβλημα στο οπίσθιο μηριαίο.
@Photo credits: eurokinissi, ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
