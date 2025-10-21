Ο διεθνής στόπερ της Γουέστ Χαμ, Ντίνος Μαυροπάνος, χτύπησε και σε πρώτη φάση γίνεται λόγος για πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Μαυροπάνος είχε μπει αλλαγή στο ημίχρονο στο Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ. Στη συνέχεια χτύπησε στο πόδι του και βγήκε εκτός γηπέδου με φορείο στο 87ο λεπτό αλλά πρακτικά δεν έγινε αλλαγή καθώς είχε συμπληρωθεί ο αριθμός των αλλαγών που μπορούσε να κάνει η Γουέστ Χαμ. Ο διεθνής στόπερ - που αναγκαστικά αποχώρησε από το ματς - σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετωπίζει πρόβλημα στο οπίσθιο μηριαίο.

