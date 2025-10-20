Τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να γίνει διάδοχος του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποκάλυψε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Η «βασιλεία» του Γιούργκεν Κλοπ στην Λίβερπουλ διήρκησε εννέα χρόνια. Στα οποία αγκάλιασε τον σύλλογο και αγαπήθηκε με το παραπάνω. Εξάλλου, ο Γερμανός ήταν εκείνος που επανέφερε τους Reds στον δρόμο των επιτυχιών με την κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος, αλλά και του Champions League.

Παρ' όλα αυτά, η ιστορία θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική, εάν ο Κλοπ είχε έρθει σε συμφωνία με την ιστορικά μεγαλύτερη αντίπαλο της Λίβερπουλ, την Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήρθε σε επαφή με τους ανθρώπους των Κόκκινων Διαβόλων, με μία συζήτηση που ποτέ δεν τελεσφόρησε. Εξηγώντας ακριβώς τους λόγους:

«Όταν ο Σερ Άλεξ αποσύρθηκε, ήρθα σε συνομιλίες με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Φυσικά και ενδιαφέρθηκαν. Και εμένα θα με ενδιέφερε εκείνη την περίοδο. Αλλά ήταν η λάθος εποχή, η λάθος στιγμή. Είχα συμβόλαιο με την Ντόρτμουντ, με μία φανταστική ομάδα, και δεν θα έφευγα για κανέναν τότε!

Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν δέχθηκα τη δουλειά. Οι άνθρωποι σε εκείνη τη συνάντηση μου είπαν πράγματα που δεν μου άρεσαν. Η ομάδα ήταν της νοοτροπίας ''ας πάρουμε όποιον παίκτη θέλουμε'', αλλά δεν ήταν αυτό το σχέδιό μου. Για παράδειγμα, δεν ήθελα να φέρω πίσω τον Πογκμπά ή τον Κριστιάνο! Αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν έτσι. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μαζί με τον Μέσι είναι οι καλύτεροι παίκτες, αλλά δεν θα βοηθούσε η επιστροφή του Κριστιάνο. Και μετά ήρθε ένα καθαρό ποδοσφαιρικό πρότζεκτ, η Λίβερπουλ», είναι τα λόγια του Κλοπ και η συνέχεια... γνωστή!