Κλοπ για τον θάνατο του Ζότα: «Είναι σαν να χάνεις ένα μέλος της οικογένειας σου» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα, μερικούς μήνες μετά το τραγικό γεγονός.

Πριν από τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα στις 4 Ιουλίου συνέβη στην επαρχία Ζαμόρα, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια, το τραγικό δυστύχημα με τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα.

Η είδηση είχε προκαλέσει παγκόσμια θλίψη σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο, αλλά κυρίως στις τάξεις της Λίβερπουλ, οι οποίοι έκτοτε τον τιμούν με κάθε τρόπο σε κάθε ευκαιρία.

O Κλοπ το διάστημα που ακολούθησε είχε μείνει σιωπηλό. Μιλώντας στο podcast «Diary of a CEO» αναφέρθηκε στο τραγικό αυτό γεγονός και για το πώς μπορεί να νιώθουν οι συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ.

«Είναι σαν να χάνεις ένα μέλος της οικογένειας σου»

«Δεν μπορώ να φανταστώ τα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή χωρίς να είναι εκεί. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Κανείς στη Λίβερπουλ δεν θα το χρησιμοποιήσει ποτέ ως δικαιολογία… Ήταν τόσο κοντά με τον Τζέιμς Μίλνερ, πολύ κοντά με τον Κώστα Τσιμίκα,. Να το διαχειριστείς σε προσωπικό επίπεδο… αδύνατο, πήρα ένα μήνυμα το πρωί ότι ήταν κακή είδηση, από έναν φίλο από τη Λίβερπουλ, και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν ήταν δυνατόν. Το άκουσα και ξέρω τι σημαίνει. Είδα όλες τις φωτογραφίες από τον γάμο και τα παιδιά ήταν εκεί… Ξέρω ακριβώς πού ήμουν και πόση ώρα κάθισα εκεί χωρίς να πω λέξη, είναι ακριβώς σαν να χάνεις ένα μέλος της οικογένειας. Είναι ένα παράδειγμα των πραγμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσεις χωρίς να τα γνωρίζεις καθόλου. Δεν μπορείς να είσαι προετοιμασμένος… πρέπει να τακτοποιήσεις πράγματα που δεν περίμενες. Ήμουν εντυπωσιασμένος από την παρουσία του, ένας πολύ ξεχωριστός νεαρός».

Για τον Κλοπ, ο Ντιόγκο Ζότα ήταν από τους πιο αγαπητούς παίκτες του στην Λίβερπουλ και οι δυο τους είχαν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Ο Πορτογάλος είχε πάρει μεταγραφή από τη Γουλβς στους «Reds» το Σεπτέμβριο του 2020, αντί 45 εκατ. ευρώ. Στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Ζότα μέτρησε σε 182 εμφανίσεις 65 γκολ και 26 ασίστ.

Τι είπε ο Κλοπ για τα σενάρια επιστροφής στη Λίβερπουλ

Παράλληλα, ο Γερμανός ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή της εκπομπής, Στίβεν Μπάρλετ, σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποτε στους πρωταθλητές Αγγλίας. Ο 58χρονος δεν απέφυγε το θέμα και παραδέχτηκε ότι, θεωρητικά, υπάρχει πιθανότητα να ξανακαθίσει κάποια στιγμή στον πάγκο της Λίβερπουλ, λέγοντας: «Θεωρητικά, ναι, είναι πιθανό να επιστρέψω κάποια στιγμή στην προπονητική για τη Λίβερπουλ».