Ο Αμορίμ αποκάλυψε τον λόγο που άφησε τον Σέσκο στον πάγκο και επέλεξε τον Κούνια

Η επιλογή του Πορτογάλου τεχνικού να αφήσει στον πάγκο την ακριβότερη φετινή μεταγραφή της Γιουνάιτεντ προκάλεσε ερωτηματικά, είχε όμως μια απλή εξήγηση από τον Αμορίμ.

Ευχάριστο κλίμα επικρατεί επιτέλους στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά το τεράστιο διπλό στο «Άνφιλντ» με 1-2 επί της Λίβερπουλ, για την 8η αγωνιστική της Premier League. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έσπασαν την... κατάρα αυτού του γηπέδου, καθώς η Γιουνάιτεντ είχε 9 ολόκληρα χρόνια να φύγει με το διπλό από την έδρα της μεγάλης αντιπάλου.

Πάντως, ακόμη και μετά από αυτή τη νίκη, υπήρξαν... ερωτηματικά αναφορικά με τις επιλογές του Ρούμπεν Αμορίμ. Αυτά, επικεντρώθηκαν κυρίως στην επιλογή του Πορτογάλου να αφήσει στον πάγκο τον Μπέντζαμιν Σέσκο. Ο Σλοβένος, η ακριβότερη φετινή μεταγραφή του συλλόγου, που κόστισε περί τα 77 εκατ. ευρώ από την Λειψία, δεν έχει ακόμη πείσει στο «Όλντ Τράφορντ». Ωστόσο, δεν ήταν αυτός ο λόγος που έμεινε εκτός εντεκάδας.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Αμορίμ μετά το φινάλε του ματς, η επιλογή να ξεκινήσει τον Ματέους Κούνια έναντι του Σέσκο ήταν καθαρά από άποψη τακτικής. Ο Πορτογάλος εξήγησε πως το δίδυμο Φαν Ντάικ - Κονατέ έχει...άνεση στο «ψηλό» παιχνίδι, και με τη χρησιμοποίηση του Βραζιλιάνου, θέλησε να τους προκαλέσει... αναστάτωση, κάτι που κατάφερε μόλις στο 2', με το γκολ του Μπουμό.