Η εποχή Άγγελου Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ διήρκησε μόλις 39 ημέρες, με τον απολογισμό του 60χρονου τεχνικού να αποδεικνύεται αφορμή και αιτία για να οδηγηθεί στην έξοδο.

Ίσως λίγοι περίμεναν τόσο... άδοξο φινάλε για τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ! Ο 60χρονος τεχνικός είδε την πόρτα της εξόδου μετά την ήττα-καταδίκη από την Τσέλσι, μερικά λεπτά μετά το σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης.

Όσο κι αν ο ίδιος παρουσιαζόταν θετικός ζητώντας επί της ουσίας χρόνο για να αποδείξει τι μπορεί να προσφέρει, η διοίκηση ωστόσο αποφάσισε να τον αποδεσμεύσει μόλις 39 ημέρες μετά την πρόσληψή του ως διάδοχος του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο πρώτος στα χρονικά της Premier League με τόσο σύντομη θητεία.

Τι τον οδήγησε όμως στην απόλυση; Προφανώς, τα αρνητικά αποτελέσματα της Νότιγχαμ, αλλά και η προβληματική εικόνα της ομάδας. Οκτώ παιχνίδια χωρίς νίκη ήταν ο απολογισμός του Ποστέκογλου που κατέγραψε αρνητικό ρεκόρ ως ο πρώτος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου που... κατάφερε κάτι τέτοιο στα πρώτα του ματς στον πάγκο!

Ange Postecoglou is the only manager in the history of Nottingham Forest to go winless in his first 8 games:



❌ 3-0 loss vs. Arsenal

❌ 3-2 loss vs. Swansea

🤝 1-1 draw vs. Burnley

🤝 2-2 draw vs. Real Betis

❌ 1-0 loss vs. Sunderland

❌ 3-2 loss vs. Midtjylland

❌ 2-0 loss…

Καμία νίκη, μόλις δύο ισοπαλίες και έξι ήττες αρχής γενομένης από το αρνητικό αποτέλεσμα στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στην Άρσεναλ, στο ντεμπούτο του. Λίγες ημέρες μετά, ακολούθησε ο αποκλεισμός από την Σουόνσι της Championship στο League Cup, σε ένα ματς που η Νότιγχαμ προηγούνταν μέχρι το 67' με 2-0 και δέχθηκε στις καθυστερήσεις την ολική ανατροπή.

Γκολ στο φινάλε την «πλήγωσε» και παιχνίδι με την Μπέτις για το Europa League, στην ιστορική επιστροφή της Νότιγχαμ στην ευρωπαϊκή σκηνή, αφού το 2-2 δεν της επέτρεψε να φύγει με τους τρεις βαθμούς από την Ανδαλουσία. Τέσσερις ημέρες πριν, η Νότιγχαμ έμεινε στο 1-1 με την Μπέρνλι στο πρωτάθλημα, παρά το ότι άνοιξε το σκορ μόλις στο 2'.

BREAKING NEWS: Ange Postecoglou has been sacked as Nottingham Forest boss after just 39 days in charge

Κι αν η μουρμούρα γύρω από την απόδοση της ομάδας ήταν ήδη εμφανής, η γκρίνια μεγάλωσε αφού ακολούθησαν τέσσερις διαδοχικές ήττες. Η Σάντερλαντ έφυγε νικήτρια από το «Σίτι Γκράουντ» (0-1), προτού η Μίντιλαντ κάνει το ίδιο (2-3) στην 2η αγωνιστική του Europa. Πριν τη διακοπή, νέα ήττα αυτή τη φορά από την Νιούκαστλ με 2-0 και αισίως η «ταφόπλακα» από την Τσέλσι που σήμανε και την αποχώρησή του.