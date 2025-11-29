Έκανε τα εύκολα... δύσκολα η Μάντσεστερ Σίτι, αλλά χάρη στον εξαιρετικό Φιλ Φόντεν υπέταξε δραματικά τη Λιντς. Δραματική ήταν και η νέα, σπουδαία ανατροπή της Σάντερλαντ επί της Μπόρνμουθ.

Μια λαμπάδα ύψους 1.71μ. να ανάψουν στο «Έτιχαντ», ίσα με το μπόι του Φιλ Φόντεν! Λίγες ημέρες μετά την ήττα από τη Λεβερκούζεν, η Μάντσεστερ Σίτι λίγο έλειψε να... βγάλει τα ματάκια της απέναντι στη Λιντς, πετώντας στα σκουπίδια προβάδισμα δύο γκολ. Το δικό της παιδί πάντως «φώναξε» ξανά πως είναι και πάλι εδώ και με ντοπιέτα - αλλά και γκολ στις καθυστερήσεις - υπέγραψε τη νίκη της (3-2). Έτσι, οι Citizens μείωσαν την απόστασή τους από την πρωτοπόρο της Premier League, Άρσεναλ (την Κυριακή αντιμετωπίζει την Τσέλσι), στους τέσσερις βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι δεν θα μπορούσαν ούτε να σκηνοθετήσουν καλύτερο μπάσιμο στο παιχνίδι. Ο Φόντεν χρειάστηκε μόλις 59 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει από την καρδιά της περιοχής και να ανοίξει το σκορ. Η Σίτι δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και έβαλε γερά θεμέλια τριπόντου, διπλασιάζοντας τα τέρματά της με κεφαλιά του Γκβάρντιολ στο 25'. Ωστόσο δεν βρήκε το τρίτο γκολ που ήθελε και μπήκε σε μπελάδες... μόνη της.

Στο 49' ο Νούνιες με τεράστιο λάθος έβγαλε... ασίστ στον Κάλβερτ-Λιούιν με τον Άγγλο να μειώνει σε 2-1 και στο 69' να κερδίζει το πέναλτι από τον Γκβάρντιολ. Ο Ενμέτσα με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Ντοναρούμα και «πάγωσε» το «Έτιχαντ», όμως ο Φιλ Φόντεν φρόντισε να επιστρέψει τις καρδιές των Citizens στις θέσεις τους.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με πολύ ωραία προσπάθεια και σουτ κάρφωσε την μπάλα στη γωνία και επανέφερε την τάξη για να χαρίσει στη Μάντσεστερ Σίτι το τρίποντο και την πολυπόθητη ηρεμία.

Ανατροπή τετράδας για Σάντερλαντ

Αλύγιστη στο «Stadium of Light» η Σάντερλαντ που παρότι βρέθηκε να χάνει με 0-2 από την Μπόρνμουθ, βρήκε το σθένος να φέρε «τούμπα» τη ματσάρα και να νικήσει με 3-2 πατώντας στην τετράδα της Premier League. Ο Αντλί στο 7' έδωσε προβάδισμα στην Μπόρνμουθ, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο Άνταμς με μία φανταστική λόμπα σχεδόν από την σέντρα εξέθεσε τον Ροφς. Η απάντηση της Σάντερλαντ ήρθε στο 30' με το εύστοχο πέναλτι του Λε Φι. Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα στο β' μέρος, ο Τραορέ εκτέλεσε στην κλειστή γωνία τον Πέτροβιτς ισοφαρίζοντας, προτού ο Μπρόμπεϊ δώσει το... τελειωτικό χτύπημα. Με όμορφη σκαστή κεφαλιά σε εκτέλεση κόρνερ διαμόρφωσε το 3-2 που δεν μεταβλήθηκε παρά το δοκάρι στο 87', ενώ στο 90+6' ο Κουκ αποβλήθηκε. Τα Κεράσια έμειναν για τέταρτο σερί παιχνίδι μακριά από το τρίποντο πέφτοντας στην 9η θέση της βαθμολογίας.

«Τσίμπησε» στο φινάλε η Μπρέντφορντ

Πριν μια εβδομάδα, κόντρα στην Μπράιτον, «πληγώθηκε» στα... χασομέρια, αλλά αυτή τη φορά η Μπρέντφορντ ήταν εκείνη που χαμογέλασε στο φινάλε. Σε ένα παιχνίδι που κράτησε τη δράση του για το τέλος, υπέταξε με 3-1 η την Μπέρνλι στο Λονδίνο και ανέβηκε στην 8η θέση. Ο Τιάγκο άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 81', ο Φλέμινγκ απάντησε με το ίδιο νόμισμα στο 85', αλλά μόλις ένα λεπτό μετά ο Βραζιλιάνος των Bees «χτύπησε» ξανά και έγειρε την πλάστιγγα για την Μπρέντφορντ. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ουατάρα στις καθυστερήσεις.