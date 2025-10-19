Νότιγχαμ Φόρεστ: Φαβορί για τον πάγκο ο Μάρκο Σίλβα της... υπέρογκης ρήτρας αποδέσμευσης

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της Νότιγχαμ Φόρεστ προκειμένου να διαδεχθεί τον Άγγελο Ποστέκογλου, ωστόσο θα... κοστίσει ακριβά στους Reds.

Η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από σύντομη, αφού ο σύλλογος προχώρησε στην απομάκρυνση του 60χρονου τεχνικού μόλις 39 ημέρες μετά την πρόσληψή του.

Πλέον, η Νότιγχαμ εξετάζει τις επιλογές της και βρίσκεται σε αναζήτηση για τον διάδοχο του Ποστέκογλου. Ο Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ βρίσκεται μεταξύ των υποψήφιων προπονητών και μάλιστα, φαίνεται πως ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού (2015/2016) βρίσκεται ψηλότερα από όλους!

Σύμφωνα με τον «Guardian», αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο της Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία ωστόσο γνωρίζει πως πρόκειται για μία αρκετά δύσκολη περίπτωση. Και αυτό οφείλεται στην ρήτρα του Πορτογάλου. Ο Σίλβα, που ανέλαβε την Φούλαμ το 2021, αναμένεται να... κοστίσει στους Reds 15 εκατ. ευρώ αφού αυτή φέρεται να είναι η ρήτρα αποδέσμευσής του από τους λονδρέζους, με τους οποίους το τρέχον του συμβόλαιο εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

 
