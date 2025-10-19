Νότιγχαμ Φόρεστ: Φαβορί για τον πάγκο ο Μάρκο Σίλβα της... υπέρογκης ρήτρας αποδέσμευσης
Η θητεία του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από σύντομη, αφού ο σύλλογος προχώρησε στην απομάκρυνση του 60χρονου τεχνικού μόλις 39 ημέρες μετά την πρόσληψή του.
Πλέον, η Νότιγχαμ εξετάζει τις επιλογές της και βρίσκεται σε αναζήτηση για τον διάδοχο του Ποστέκογλου. Ο Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ βρίσκεται μεταξύ των υποψήφιων προπονητών και μάλιστα, φαίνεται πως ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού (2015/2016) βρίσκεται ψηλότερα από όλους!
Σύμφωνα με τον «Guardian», αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο της Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία ωστόσο γνωρίζει πως πρόκειται για μία αρκετά δύσκολη περίπτωση. Και αυτό οφείλεται στην ρήτρα του Πορτογάλου. Ο Σίλβα, που ανέλαβε την Φούλαμ το 2021, αναμένεται να... κοστίσει στους Reds 15 εκατ. ευρώ αφού αυτή φέρεται να είναι η ρήτρα αποδέσμευσής του από τους λονδρέζους, με τους οποίους το τρέχον του συμβόλαιο εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ βρέθηκε στην λίστα της Νότιγχαμ, αλλά κλείνει στον Παναθηναϊκό λένε οι Άγγλοι
🚨 Marco Silva's release clause at Fulham is believed to be £8M as he emerges as a potential candidate for the vacant Nottingham Forest job.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 19, 2025
(Source: The Guardian) pic.twitter.com/z8so75zG0N
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.