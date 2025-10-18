Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε... μεταβολή από τον Άγγελο Ποστέκογλου και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι έγινε ο τελευταίος προπονητής που βρέθηκε στη λίστα για τη διαδοχή του «κόκκινου» πάγκου.

Η εποχή Άγγελου Ποστέκογλου έληξε άδοξα και πρόωρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Ελληνοαυστραλός κόουτς αποτέλεσε παρελθόν από τον σύλλογο μετά την ήττα από την Τσέλσι και οι Reds έχουν βγει στην αγορά αναζητώντας τον επόμενο προπονητή τους, τον τρίτο μέσα στη σεζόν!

Σύμφωνα με το Athletic, η Νότιγχαμ έκανε κρούση στον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Ήρθε σε επικοινωνία μαζί του και αποτελεί μια από τις βασικές επιλογές της. Ο 60χρονος κόουτς που το 2012 κατέκτησε την Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι και το 2021 το EURO με την εθνική Ιταλίας, δούλεψε τελευταία φορά ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Σαουδικής Αραβίας (2023-2024), από την οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος.

Ο Μαντσίνι πάντως δεν... παίζει μόνος του. Το Σάββατο (18/10), υπήρξαν ιταλικά δημοσιεύματα που συνέδεσαν τον Ράφα Μπενίτεθ - που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό - με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Σταθερά ψηλά στη λίστα των Reds βρίσκονται επίσης ο Σον Ντάις και ο Μάρκο Σίλβα, αν και ο άλλοτε κόουτς του Ολυμπιακού αποτελεί πολύ δύσκολη περίπτωση εξαιτίας της ρήτρας αποδέσμευσης που έχει στη Φούλαμ.

Το σίγουρο, βάσει προηγούμενων δημοσιευμάτων στην Αγγλία, είναι πως η Φόρεστ αναζητά έναν προπονητή σε στιλ... Νούνο Εσπίριτο Σάντο, κάποιον πιο πραγματιστή δηλαδή με πιο συντηρητική ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Κάνει δηλαδή στροφή 180 μοιρών από την επιλογή του Άγγελου Ποστέκογλου.

