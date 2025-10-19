Διαρροή Ολυμπιακού: «Παραμύθια περί Μπενίτεθ και Νότιγχαμ Φόρεστ»

Στον Πειραιά σχολίαζαν με χαμόγελα το παραμυθάκι - όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά - περί Μπενίτεθ και Νότιγχαμ ως συνέχεια των μυθευμάτων των τελευταίων ημερών σε μεταγραφικά ζητήματα.

Η διαρροή του Ολυμπιακού έκανε λόγο πως καλά τα αφηγήματα και η επικοινωνία αλλά κάπου σταματάνε να γελάνε και φτάνει το ζήτημα στη γελοιότητα. Επίσης αναφερόταν πως ενημερώνουν 'κύκλους' και 'τετράγωνα' που τροφοδοτούν τα media με ειδήσεις ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ασχολήθηκαν με τον Μπενίτεθ ότι... έχουν δίκιο! Αλλά όταν ήταν στην Championship 8 χρόνια πριν!

Είναι οι ίδιοι 'κύκλοι' και 'τετράγωνα' που έλεγαν πως ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός για τους παίκτες της Κηφισιάς (Τετέι-Παντελίδη) τους οποίους - όπως τόνιζε η διαρροή του Ολυμπιακού - τους... παρακαλούσαν να τους πάρουν με 800.000 πακέτο για να πάνε το καλοκαίρι δανεικοί στη Ρίο Άβε!



