Διαρροή Ολυμπιακού: «Παραμύθια περί Μπενίτεθ και Νότιγχαμ Φόρεστ»
Η διαρροή του Ολυμπιακού έκανε λόγο πως καλά τα αφηγήματα και η επικοινωνία αλλά κάπου σταματάνε να γελάνε και φτάνει το ζήτημα στη γελοιότητα. Επίσης αναφερόταν πως ενημερώνουν 'κύκλους' και 'τετράγωνα' που τροφοδοτούν τα media με ειδήσεις ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ασχολήθηκαν με τον Μπενίτεθ ότι... έχουν δίκιο! Αλλά όταν ήταν στην Championship 8 χρόνια πριν!
Είναι οι ίδιοι 'κύκλοι' και 'τετράγωνα' που έλεγαν πως ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός για τους παίκτες της Κηφισιάς (Τετέι-Παντελίδη) τους οποίους - όπως τόνιζε η διαρροή του Ολυμπιακού - τους... παρακαλούσαν να τους πάρουν με 800.000 πακέτο για να πάνε το καλοκαίρι δανεικοί στη Ρίο Άβε!
