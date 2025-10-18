Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, ο Ράφα Μπενίτεθ προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ που απέλυσε τον Άγγελο Ποστέκογλου από τον πάγκο της ομάδας.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ αναζητάει τον επόμενο προπονητή της, αφού ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί πλέον παρελθόν από τον σύλλογο! Ο 60χροινος τεχνικός απολύθηκε μερικά λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Τσέλσι, με την θητεία του να διαρκεί για μόλις 39 ημέρες!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, ο Ράφα Μπενίτεθ που απασχολεί τον Παναθηναϊκό έχει προταθεί στη Νότιγχαμ! Θυμίζουμε ότι ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού.