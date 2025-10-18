Ράφα Μπενίτεθ: «Προτάθηκε στη Νότιγχαμ Φόρεστ!»
Η Νότιγχαμ Φόρεστ αναζητάει τον επόμενο προπονητή της, αφού ο Άγγελος Ποστέκογλου αποτελεί πλέον παρελθόν από τον σύλλογο! Ο 60χροινος τεχνικός απολύθηκε μερικά λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Τσέλσι, με την θητεία του να διαρκεί για μόλις 39 ημέρες!
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σκίρα, ο Ράφα Μπενίτεθ που απασχολεί τον Παναθηναϊκό έχει προταθεί στη Νότιγχαμ! Θυμίζουμε ότι ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Τριφυλλιού.
Rafa #Benitez has been offered to #NottinghamForest by an intermediary for the manager role. #transfers #NFFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.