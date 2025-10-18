Πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την Τσέλσι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποχώρησε από τη θέση του στα επίσημα του «City Ground».

Ακόμα ένα δύσκολο θέαμα αναγκάστηκε να παρακολουθήσει ο οργανισμός της Νότιγχαμ Φόρεστ στο «City Ground». Ανάμεσα σε αυτούς και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο για να δει από κοντά το κρίσιμο παιχνίδι ανάμεσα στους Reds και την Τσέλσι.

Ωστόσο, αποχώρησε από τη θέση του πριν την ολοκλήρωση του ματς. Όπως έδειξαν τα πλάνα της αγγλικής τηλεόρασης, ο Έλληνας ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ έφυγε από την εξέδρα μετά τα δύο γκολ της Τσέλσι στο 49' και το 52'. Κι αυτό ενώ το κλίμα στις τάξεις του συλλόγου παραμένει τεταμένο, με τον Άγγελο Ποστέκογλου να μη μετρά ούτε μία νίκη στα οκτώ πρώτα παιχνίδια του στον πάγκο της Φόρεστ και το μέλλον του στην ομάδα να φαντάζει πιο αβέβαιο από ποτέ.