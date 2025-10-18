Τρίτη συνεχόμενη ήττα γνώρισε η Νότιγχαμ Φόρεστ του Άγγελου Ποστέκογλου, καθώς η Τσέλσι «άλωσε» την έδρα της (0-3) αφήνοντας τους Reds σε απόσταση αναπνοής από την ζώνη του υποβιβασμού.

Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την Τσέλσι που πέρασε από το «Σίτι Γκράουντ» επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0. Μία ήττα-καταδίκη για το μέλλον του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της ομάδας, ο οποίος έμεινε για όγδοο παιχνίδι χωρίς νίκη, με τη Νότιγχαμ να μένει βυθισμένη στην 17η θέση της Premier League. Από την άλλη, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα που τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες αναρριχήθηκε -προσωρινά- στην 4η θέση.

Οι Reds μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα λάθη της Τσέλσι και άγγιξε το γκολ σε ένα από αυτά αλλά ο Γκιμπς-Γουάιτ στο 19' πλάσαρε άστοχα. Οι Μπλε είχαν κι αυτοί τη στιγμή τους λίγο πριν το ημίχρονο με τον Αντρέι Σάντος που αστόχησε από καλή θέση.

Το δεύτερο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στην Τσέλσι που με δύο γρήγορα γκολ έθεσε τις βάσεις της νίκης. Στο 49' ο Ατσεαμπόνγκ άνοιξε το σκορ μετά την υπέροχη σέντρα του Νέτο, ο οποίος τρία λεπτά μετά μετατράπηκε ο ίδιος σε σκόρερ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η ομάδα του Ποστέκογλου προσπάθησε να επιστρέψει στην αναμέτρηση, αλλά το... διπλό δοκάρι του Ζεσούς στο 70ό λεπτό δεν της το επέτρεψε. Ο Τζέιμς στο 84ο λεπτό πήρε το «ριμπάουντ» μετά από κόρνερ και έκανε το 3-0 διώχνοντας παράλληλα τον κόσμο από το «Σίτι Γκράουντ»! Η Τσέλσι είδε τον Γκουστό να αποβάλλεται στο 87' με δεύτερη κίτρινη κάρτα.