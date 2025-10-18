Νότιγχαμ Φόρεστ - Τσέλσι 0-3: Την «κατεδάφισε» και την άφησε στην 17η θέση
Εμφατική επιστροφή στις νίκες για την Τσέλσι που πέρασε από το «Σίτι Γκράουντ» επικρατώντας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0. Μία ήττα-καταδίκη για το μέλλον του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της ομάδας, ο οποίος έμεινε για όγδοο παιχνίδι χωρίς νίκη, με τη Νότιγχαμ να μένει βυθισμένη στην 17η θέση της Premier League. Από την άλλη, η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα που τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες αναρριχήθηκε -προσωρινά- στην 4η θέση.
Οι Reds μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα λάθη της Τσέλσι και άγγιξε το γκολ σε ένα από αυτά αλλά ο Γκιμπς-Γουάιτ στο 19' πλάσαρε άστοχα. Οι Μπλε είχαν κι αυτοί τη στιγμή τους λίγο πριν το ημίχρονο με τον Αντρέι Σάντος που αστόχησε από καλή θέση.
Το δεύτερο ημίχρονο ανήκε ολοκληρωτικά στην Τσέλσι που με δύο γρήγορα γκολ έθεσε τις βάσεις της νίκης. Στο 49' ο Ατσεαμπόνγκ άνοιξε το σκορ μετά την υπέροχη σέντρα του Νέτο, ο οποίος τρία λεπτά μετά μετατράπηκε ο ίδιος σε σκόρερ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η ομάδα του Ποστέκογλου προσπάθησε να επιστρέψει στην αναμέτρηση, αλλά το... διπλό δοκάρι του Ζεσούς στο 70ό λεπτό δεν της το επέτρεψε. Ο Τζέιμς στο 84ο λεπτό πήρε το «ριμπάουντ» μετά από κόρνερ και έκανε το 3-0 διώχνοντας παράλληλα τον κόσμο από το «Σίτι Γκράουντ»! Η Τσέλσι είδε τον Γκουστό να αποβάλλεται στο 87' με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.