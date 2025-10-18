«Ποιοι στο διάολο νομίζετε ότι είστε, κατεβείτε και αρχίστε να υπογράφετε»: Η απίστευτη ιστορία του Εβρά για το μεγαλείο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ο Λαμίν Γιαμάλ πήρε μία απόφαση που έχει ήδη συζητηθεί, καθώς σταματά τα δωρεάν αυτόγραφα προς τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα και γενικότερα προς τους φιλάθλους. Από εδώ και πέρα, όποιος θέλει φανέλες ή αντικείμενα που θα φέρουν την υπογραφή του θα πρέπει να πληρώσει, καθώς ο 18χρονος επιθετικός αποφάσισε να την εμπορευματοποιήσει.
Κάποιος που σίγουρα θα ήταν απογοητευμένος από την πρακτική του 18χρονου σούπερ σταρ είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσιον, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε αυστηρός ως προς το θέμα των αυτογράφων από τους παίκτες του. Ο Πατρίς Εβρά μοιράστηκε μία ιστορία από προετοιμασία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως, ενώ ήταν κουρασμένοι και ήθελαν να αποφύγουν την ουρά των οπαδών για τα αυτόγραφα, ο τότε προπονητής τους ανέλαβε προσωπικά να τα υπογράψει επί 45 λεπτά.
«Λέω, πάει όταν ανέβει στο λεωφορείο τελείωσαμε. Και τότε εμφανίστηκε, πήρε ένα πιστολάκι για τα μαλλιά και μας είπε: “Ποιοι στο διάολο νομίζετε ότι είστε; Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν τον μισθό σας. Έρχονται να σας δουν να παίζετε. Κατεβείτε τώρα εκεί κάτω και υπογράψτε!”», είπε συγκεκριμένα ο 44χρονος πρώην αμυντκός των Κόκκινων Διαβόλων.
🗣️🇫🇷 Patrice Evra: “Once when we were in pre-season, and before we came on the bus, we were really tired, I'll be honest with you, and there was a queue of fans and the players were like 'when no one signs, no one has to sign.'— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 13, 2025
So we went straight to the bus, every one, and I… pic.twitter.com/kV2k46SWmV
