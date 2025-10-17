«Στοπ» σε δωρεάν αυτόγραφα προς τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα και τους φίλους του ποδοσφαίρου βάζει ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος θα πουλάει υπογεγραμμένες φανέλες κατόπιν πληρωμής.

Το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ έχει αποκτήσει βαρύτητα σε χρόνους ρεκόρ και σε πεδία που ξεπερνούν τα στενά σύνορα του ποδοσφαίρου. Το μάρκετινγκ αποτελεί μια ισχύ που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει και το brand που έχει αρχίσει να στήνει το περιβάλλον του γύρω από όνομά του γιγαντώνεται με το πέρασμα του χρόνου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τελευταία απόφαση γύρω από τα αυτόγραφα του νεαρού εξτρέμ! Σύμφωνα με την «Mundo Deportivo», ο 18χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα θα σταματήσει να υπογράφει φανέλες και λοιπά αντικείμενα από οπαδούς που συναντάει στο δρόμο ή έξω από το προπονητικό των Μπλαουγκράνα, καθώς θέλει να εμπορευματοποιήσει την υπογραφή του.

Το γραφείο που διαχειρίζεται την εικόνα του Γιαμάλ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με εταιρείες που θα αναλάβουν την εμπορική εκμετάλλευση αντικειμένων με την υπογραφή του, όπως παπούτσια, φανέλες και γενικότερα εμπορεύματα. Σε αυτό το πλαίσιο, όσα λιγότερα αντικείμενα κυκλοφορούν υπογεγραμμένα από τον Ισπανό, τόσο μεγαλύτερη αξία θα έχει η υπογραφή του.

Για αυτό το λόγο δόθηκε η οδηγία στον νεαρό εξτρέμ να μην υπογράφει πλέον αυτόγραφα και όποιος επιθυμεί κάποια φανέλα με την υπογραφή του θα πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα που θα διαθέτει προς πώληση εμπορεύματα αθλητών.

Η συγκεκριμένη πρακτική βέβαια δεν είναι πρωτοφανής στον κόσμο του αθλητισμού. Διάφοροι αστέρες του NBA, όπως ο Λεμπρόν Τζέιμς, έχουν εμπορευματοποιήσει με τη σειρά τους την υπογραφή τους, με το περιβάλλον του Γιαμάλ να τον ωθεί πλέον προς τον ίδιο δρόμο.