Αμπέλ Φερέιρα: «Απέρριψε πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ μετά την απόλυση του Νούνο», σύμφωνα με το ESPN
Από το 2020 που βρίσκεται στη Βραζιλία για λογαριασμό της Παλμέιρας, ο Αμπέλ Φερέιρα διαπρέπει έχοντας κατακτήσει αυτή την πενταετία δέκα συνολικά τρόπαια!
Οι επιτυχίες του 46χρονου Πορτογάλου τεχνικού, γνωστού στο ελληνικό κοινό για το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ (2019-2020), φαίνεται πως δεν πέρασαν απαρατήρητες από σύλλογο της Premier League.
Ο λόγος για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι Reds τερμάτισαν τη συνεργασία τους με τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο προσλαμβάνοντας για διάδοχό του τον Άγγελο Ποστέκογλου.
Ωστόσο, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο ESPN, ο σύλλογος είχε χτυπήσει την πόρτα του Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος με την σειρά του την απέρριψε! Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η προσέγγιση έγινε λίγο αφότου απολύθηκε ο Εσπιρίτο Σάντο. Ο Φερέιρα έδωσε προτεραιότητα στην Παλμέιρας με την οποία αναμένεται να ανανεώσει μέχρι το 2027, συνεχίζοντας το... ταξίδι στις επιτυχίες.
🚨 ATENÇÃO! ⚠️— Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 17, 2025
Abel Ferreira rejeitou uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, em setembro, e optou por renovar com o Palmeiras.
🗞️ @ESPNBrasil pic.twitter.com/CstKlbxCIH
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.