Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ και νυν της Παλμέιρας, Αμπέλ Φερέιρα, φαίνεται πως απέρριψε πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ τον Σεπτέμβριο αποφασίζοντας να παραμείνει στην Βραζιλία.

Από το 2020 που βρίσκεται στη Βραζιλία για λογαριασμό της Παλμέιρας, ο Αμπέλ Φερέιρα διαπρέπει έχοντας κατακτήσει αυτή την πενταετία δέκα συνολικά τρόπαια!

Οι επιτυχίες του 46χρονου Πορτογάλου τεχνικού, γνωστού στο ελληνικό κοινό για το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ (2019-2020), φαίνεται πως δεν πέρασαν απαρατήρητες από σύλλογο της Premier League.

Ο λόγος για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι Reds τερμάτισαν τη συνεργασία τους με τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο προσλαμβάνοντας για διάδοχό του τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο ESPN, ο σύλλογος είχε χτυπήσει την πόρτα του Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος με την σειρά του την απέρριψε! Σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η προσέγγιση έγινε λίγο αφότου απολύθηκε ο Εσπιρίτο Σάντο. Ο Φερέιρα έδωσε προτεραιότητα στην Παλμέιρας με την οποία αναμένεται να ανανεώσει μέχρι το 2027, συνεχίζοντας το... ταξίδι στις επιτυχίες.