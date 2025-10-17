Σε μπελάδες ο Τζέιντον Σάντσο και η σύντροφος του μετά από κατηγορίες για χρέη σε πρώην μάνατζερ της αναφέρει η Daily Mail.

Ο Τζέιντον Σάντσο και η τραγουδίστρια σύντροφος του, Ντάιαμοντ Χάρπερ κατηγορούνται ότι χρωστάνε χρήματα στην Μέιμπαχ Μέι, η οποία εκτελούσε χρέη μάνατζέρ της για μία περίοδο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Χάρπερ είχε παρεβρεθέι σε αγώνα της Τσέλσι όταν ο σύντροφος της αγωνιζόταν ως δανεικός στους «μπλε». Τα διαδικαστικά τα είχε κανονίσει η τότε μάνατζερ της, Μέι, η οποία ήταν υπεύθυνη για οργάνωση εμφανίσεων, ταξίδια και συμφωνίες της τραγουδίστριας. Σύμφωνα με την ίδια δεν πληρώθηκε ποτέ για τις υπηρεσίες που προσέφερε καθώς η Χάρπερ ή αλλιώς «Saweetie» για το καλλιτεχνικό κοινό, ερωτεύτηκε τον Σάντσο και συμφώνησαν να μην της πληρώσουν το μερίδιο της.

Η Μέιχαμπ Μέι συγκεκριμένα αναφέρει «Την είχα κλείσει για μια εμφάνιση στο γήπεδο της Τσέλσι αλλά η ίδια αποφάσισε να ερωτευτεί τον πελάτη και του είπε να μην με πληρώσουν. Ήμουν η μάνατζερ της περιοδείας της όταν έκλεισε τη συμφωνία. Ήμουν πιστή σε αυτό το κορίτσι. Πήρε αυτό που ήθελε και δεν με πλήρωσε ποτέ, απλά. Θέλω τα λεφτά μου!»

Ενώ αναφορικά με τον Σάντσο που ούτε αυτός φαίνεται να καλύπτει την πληρωμή για χάρη της αγαπημένης του, ανέρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σάντσο, δεν μπορείς να παίζεις μπάλα με ησυχία ενώ μου χρωστάς χρήματα και συνεχίζεις να με εξαπατάς. Εσύ φταις για όλα, μικρό χαοτικό ξωτικό».

American rapper Saweetie linked up with Jadon Sancho ahead of Chelsea vs. Bournemouth at Stamford Bridge 🤝 pic.twitter.com/WcVp3jN4Tu — ESPN UK (@ESPNUK) January 14, 2025

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες με τον ίδιο να εκφράζει τον έρωτα του κάνοντας τατουάζ το όνομα της αγαπημένης του.