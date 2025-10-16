Ιδιοκτήτης Μπράιτον για Κωστούλα: «Δεν υπάρχει πίεση να παίξει αμέσως, θα μπει στην πρώτη ομάδα όταν είναι έτοιμος»

Ο Τόνι Μπλουμ μίλησε για την πρόοδο του Μπάμπη Κωστούλα στην Μπράιτον, καθώς και για το αν θα αγωνίζεται περισσότερο με τη φανέλα των Γλάρων.

Ο Τόνι Μπλουμ μίλησε για την πορεία και την εξέλιξη του Χαράλαμπου Κωστούλα στην Μπράιτον, με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ να ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία πίεση προς τον Φάμπιαν Χιρτσέλερ να χρησιμοποιήσει τον 18χρονο άμεσα.

Παρότι ο νεαρός φορ δεν έχει ακόμη αγωνιστεί στην Premier League, ο Μπλουμ ανέφερε πως «κάθε νεαρός ποδοσφαιριστής αναπτύσσεται με τον δικό του ρυθμό και ο Φάμπιαν γνωρίζει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να ρίξει τον καθένα στη μάχη», τονίζοντας πως στην Μπράιτον η υπομονή αποτελεί βασικό συστατικό του πλάνου της.

«Ακόμα κι αν επενδύουμε μεγάλα ποσά σε νέους παίκτες, δεν υπάρχει πίεση να παίξουν αμέσως. Θα μπουν στην ομάδα όταν είναι πραγματικά έτοιμοι», πρόσθεσε στο Athletic ο Μπλουμ.

Ο Κωστούλας πάντως δείχνει να προοδεύει, κάτι που φάνηκε και στην Εθνική Ελπίδων, όπου σκόραρε ως αλλαγή στη φιλική ήττα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με 2-1 επί της Σλοβακίας, ενώ θετική ήταν η παρουσία του και στο παιχνίδι με τη Λετονία, πλάι στον συμπαίκτη του στους Γλάρους, Στέφανο Τζίμα.