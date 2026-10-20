Ο Μπάμπης Κωστούλας βρίσκεται στα καλύτερά του τραβώντας τις εντυπώσεις τόσο των φιλάθλων της Μπράιτον όσο και των αγγλικών ΜΜΕ.

Η φετινή πορεία της Μπράιτον στην Premier League είναι εντυπωσιακή. Υπό τις οδηγίες του Φάμπιαν Χιούρτσελερ οι «γλάροι» έχουν πραγματοποιήσει το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους στην διοργάνωση καθώς βρίσκονται στην 3η θέση και μόλις 6 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι που έχει το απόλυτο των νικών (7/7).

Στο επίκεντρο αυτής της αγωνιστικής εκτόξευσης βρίσκεται ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού εντυπωσιάζει το αγγλικό ποδόσφαιρο βλέποντας παράλληλα τη χρηματιστηριακή του αξία να ανεβαίνει κατακόρυφα, φτάνοντας τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Το αποκορύφωμα των εμφανίσεων του ήρθε στην νίκη απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (5-0) για την 7η αγωνιστική της Premier League. O 19χρονος επιθετικός αρχικά χάρισε μία ασιστ στον Αγιάρι και στην συνέχεια βρήκε δίχτυα ('49) πετυχαίνοντας το 4-0. Με αυτήν την εμφάνιση ο Μπάμπης Κωστούλας έφτασε τα 5 γκολ και τις 4 ασίστ συνολικά με την φανέλα της Μπράιτον.

Τα αγγλικά ΜΜΕ φαίνεται να έχουν εντυπωσιαστεί από την απόδοση του νεαρού Έλληνα. Αναλυτικότερα η «Daily Mail» σε αφιέρωμα που έκανε για τον Κωστούλα έθεσε το χαρακτηριστικό ερώτημα: «Ποιος χρειάζεται τον Κέιν όταν έχει τον Μπάμπη Κωστούλα;». Η παρομοίωση με τον σταρ της Μπάγερν Μονάχου αποδεικνύει την εκπληκτική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο 19χρονος.