Την πιο κρίσιμη απόφαση της σύγχρονης ιστορίας της Premier League, θα κληθούν να πάρουν τον Νοέμβριο οι 20 σύλλογοι του αγγλικού πρωταθλήματος.

Έχει... βαρεθεί να σπάει οικονομικά ρεκόρ, να ρίχνει δισεκατομμύρια στην αγορά για μεταγραφές. Όμως η Premier League που μάθαμε, ίσως να βαδίζει προς το τέλος της. Κι αυτό διότι η κορυφαία λίγκα του πλανήτη βρίσκεται προ της - πιθανότατα - πιο κρίσιμης απόφασης της σύγχρονης ιστορίας της.

Όπως μετέδωσαν τα media στην Αγγλία, υπάρχουν σοβαρές σκέψεις για την επιβολή salary cap στην Premier League. Προφανώς αυτή η ιδέα με... έμπνευση και από το NBA, έχει ταρακουνήσει τους συλλόγους. Μέχρι στιγμής, κάθε ομάδα στην πρώτη κατηγορία μπορεί, βάσει των ισχύοντων κανόνων, να ξοδεύει μέχρι και το 85% των εσόδων του.

Ωστόσο, αν η αλλαγή που συζητείται ισχύσει, τότε θα μπει... πλαφόν στα έξοδα των clubs. Σε αυτή την περίπτωση κάθε σύλλογος θα μπορεί να ξοδεύει μέχρι και πέντε φορές το ποσό που έλαβε ο τελευταίος της βαθμολογίας από τηλεοπτικά και άλλα έσοδα. Τα έξοδα αφορούν σε μισθούς, κόστη μεταγραφών και προμήθειες ατζέντηδων.

Προφανώς, πρόκειται για μια τεράστια αλλαγή που ήδη έχει... ορκισμένους εχθρούς σε συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Άστον Βίλα. Σύμφωνα με την Daily Mail μάλιστα, ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ιδιοκτήτης των Κόκκινων Διαβόλων, χαρακτήρισε την πρόταση παράλογη και προειδοποίησε πως θα διαλύσει το πλεονέκτημα της Premier League σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα.

Το τι θα συμβεί θα το μάθουμε στις 21 Νοεμβρίου, όταν οι 20 σύλλογοι της Premier League προβούν στη σχετική ψηφοφορία. Αν οι 14 εξ αυτών πουν το «ναι», τότε θα... ζήσουμε να δούμε αγγλικό πρωτάθλημα με salary cap!

Premier League: Το εκτιμώμενο εύρος των εξόδων και οι ποινές

Πάντως, όσο «σεισμική» κι αν φαντάζει αυτή η αλλαγή, η αλήθεια είναι πως οι ομάδες θα έχουν ακόμα μπόλικο χώρο για επενδύσεις σε μεταγραφές. Βάσει της περυσινής σεζόν, αυτό εκτιμάται στα 625 εκατομμύρια ευρώ για κάθε σύλλογο ανά οικονομικό έτος.

Υπολογίζεται ως το πενταπλάσιο από τα 125 εκατ. ευρώ που έλαβε σε έσοδα η 20η του 2024/25, Σαουθάμπτον. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η Λίβερπουλ που μεταγραφικά τα... διέλυσε όλα το καλοκαίρι ξόδεψε αρκετά λιγότερα χρήματα, περίπου 480 εκατομμύρια.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου θα υπάρχουν ποινές. Στην πρώτη παραβίαση των κανόνων του salary cap θα επιβάλλεται πρόστιμο, στη δεύτερη αφαίρεση 6 βαθμών και στη συνέχεια αφαίρεση ενός βαθμού για κάθε 8 εκατομμύρια ευρώ υπέρβασης.