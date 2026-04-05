FA Cup: Ντέρμπι μόνο στον... τελικό

Ύστερα από την κλήρωση των ημιτελικών του Κυπέλλου Αγγλίας, ντέρμπι θα προκύψει μόνο στον τελικό του θεσμού.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα κοντραριστεί με την ευχάριστη έκπληξη Σαουθάμπτον και η Τσέλσι με τη Λιντς, για δύο θέσεις στον τελικό του Kυπέλλου Αγγλίας.

Οι Πολίτες του Πεπ Γκουαρντιόλα αφού έκαναν φύλλο και... φτερό τη Λίβερπουλ με το εμφατικό 4-0, θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Σαουθάμπτον της Championship στον δρόμο προς τον τελικό του Γουέμπλεϊ. Οι Άγιοι έριξαν βόμβα μεγατόνων, καθώς απέκλεισαν την Άρσεναλ στους «8».

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Λιντς απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι τη Γουέστ Χαμ (2-2 κ.δ) και θα παίξει με την Τσέλσι, που διέλυσε με 7-0 την Πορτ Βειλ.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στο Γουέμπλεϊ 25 και 26 Απριλίου, με τον τελικό της διοργάνωσης να είναι προγραμματισμένος για τις 16 Μαΐου, στο ίδιο γήπεδο.