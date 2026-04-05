FA Cup: Ντέρμπι μόνο στον... τελικό
Η Μάντσεστερ Σίτι θα κοντραριστεί με την ευχάριστη έκπληξη Σαουθάμπτον και η Τσέλσι με τη Λιντς, για δύο θέσεις στον τελικό του Kυπέλλου Αγγλίας.
Οι Πολίτες του Πεπ Γκουαρντιόλα αφού έκαναν φύλλο και... φτερό τη Λίβερπουλ με το εμφατικό 4-0, θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Σαουθάμπτον της Championship στον δρόμο προς τον τελικό του Γουέμπλεϊ. Οι Άγιοι έριξαν βόμβα μεγατόνων, καθώς απέκλεισαν την Άρσεναλ στους «8».
Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Λιντς απέκλεισε με 4-2 στα πέναλτι τη Γουέστ Χαμ (2-2 κ.δ) και θα παίξει με την Τσέλσι, που διέλυσε με 7-0 την Πορτ Βειλ.
Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στο Γουέμπλεϊ 25 και 26 Απριλίου, με τον τελικό της διοργάνωσης να είναι προγραμματισμένος για τις 16 Μαΐου, στο ίδιο γήπεδο.
The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🏆— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 5, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.