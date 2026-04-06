Ο βοηθός προπονητή του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Σίτι, επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Μπερνάρντο Σίλβα το προσεχές καλοκαίρι.

Μια είδηση που λίγο πολύ ήταν γνωστή, αφού είχε αναπαραχθεί από πολλαπλά ρεπορτάζ και έγκυρους δημοσιογράφους, ουσιαστικά πήρε «επίσημη» μορφή, καθώς ο βοηθός προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Μπερνάρντο Σίλβα το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Πεπάιν Λάιντερς, το δεξί χέρι του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο των πολιτών μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το εμφατικό 4-0 της ομάδας του Μάντσεστερ κόντρα στη Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του FA Cup, παραδέχθηκε πως ο Πορτογάλος θα αποτελέσει παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ο Λάιντερς ανέφερε πως κάθε όμορφη ιστορία έχει και ένα τέλος, ενώ τόνισε πως μοιάζει αδύνατο για τον σύλλογο να αντικαταστήσει τον βραχύσωμο χαφ και αρχηγό της ομάδας.

«Ποτέ δεν αντικαθιστάς έναν παίκτη με τον ίδιο τύπο παίκτη, επειδή δεν υπάρχουν. Ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι μοναδικός. Ο τρόπος που ελέγχει τα παιχνίδια, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που δέχεται την μπάλα, ο τρόπος που ηγείται, ο τρόπος που βλέπει τις λύσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν ψάχνεις για αντικατάσταση ενός τέτοιου τύπου παίκτη, ψάχνεις για ό,τι χρειάζεται για να αναπτυχθείς μαζί με την ομάδα και κάποιον που μπορεί να ταιριάξει στην εντεκάδα.

Αλλά κάθε όμορφη ιστορία έχει ένα τέλος. Ελπίζω να απολαύσει τους τελευταίους μήνες, είναι μόνο έξι εβδομάδες, και να έχει έναν καλό αποχαιρετισμό και αξίζει επίσης όλη αυτή την προσοχή.»

Ο Πορτογάλος θα φύγει από το «Έτιχαντ» ύστερα από 9 χρόνια, 18 τίτλους (που μέχρι το τέλος της σεζόν μπορεί να γίνουν 20), ενώ μέχρι στιγμής έχει 76 γκολ και 77 ασίστ σε 450 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.