Παρά τις ηχηρές μεταγραφές που επιβεβαιώνουν την οικονομική της δύναμη, η αγγλική ποδοσφαιρική βιομηχανία αποκαλύπτεται εύθραυστη, αφού οι περισσότεροι από τους μισούς συλλόγους είναι σε καθεστώς οικονομικής αφερεγγυότητας.

Η Premier League, δαπάνησε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην τελευταία μεταγραφική περίοδο. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι οικονομικές βάσεις του βρετανικού ποδοσφαίρου είναι υγιείς.

Περισσότεροι από τους μισούς συλλόγους στις τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες της Αγγλίας είναι σε καθεστώς οικονομικής αφερεγγυότητας, μόλις ένας στους πέντε παρουσιάζει ισοσκελισμένο ισολογισμό, ενώ μόλις 11 από τους 94 συλλόγους αυτών των κατηγοριών διαθέτουν αρκετά χρήματα για να καλύψουν τη μισθοδοσία των παικτών τους για τρεις μήνες.

Η έκθεση «Fair Game 2025» αποκάλυψε τα οικονομικά προβλήματα ενός αθλήματος που, την ίδια στιγμή που προβάλλει τη δύναμή του με ηχηρές μεταγραφές, όπως του Αλεξάντερ Ίσακ, ο οποίος μετακινήθηκε από τη Νιούκαστλ στη Λίβερπουλ έναντι 150 εκατ. ευρώ, και του Φλόριαν Βιρτς, που άφησε τη Λεβερκούζεν για τη Λίβερπουλ με 120 εκατ., αλλά καταρρέει εσωτερικά.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι εκείνα της Μπέρι, που διαλύθηκε το 2020 και αναγεννήθηκε από την αρχή, αλλά και της Σέφιλντ Γουέν., που πρόσφατα δυσκολεύτηκε να πληρώσει τους ποδοσφαιριστές της και να βρει αγοραστή. Παράλληλα, η απειλή της European Super League οδήγησε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στη δημιουργία ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα (IFR) για την εποπτεία των οικονομικών των συλλόγων, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, από τους 20 συλλόγους της Premier League ελάχιστες πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νέου ρυθμιστή. Επεκτείνοντας την έρευνα και στις χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες, προστίθενται μόλις οι Κέμπριτζ, Καρλάιλ και Γουίμπλεντον. Μάλιστα, ο μοναδικός σύλλογος ως την έκτη κατηγορία που πληροί όλες τις προϋποθέσεις είναι η Μπαθ Σίτι, μια ημιεπαγγελματική ομάδα.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι 43 από τους 92 συλλόγους διαθέτουν ρευστότητα μικρότερη του ενός μηνός για την κάλυψη των μισθών. «Όσοι αμφιβάλλουν αν το ποδόσφαιρο χρειάζεται ρυθμιστικό έλεγχο, η σημερινή έκθεση τους διαψεύδει. Η οικονομική απερισκεψία είναι διαδεδομένη, η σωστή διοίκηση σπάνια, και τα ζητήματα ηθικής ελάχιστα φτάνουν στις διοικήσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις και είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να τις αναδείξουμε», δήλωσε ο Νάιαλ Κούπερ, διευθύνων σύμβουλος του Fair Game.

Ο IFR αναμένεται να ιδρυθεί μέχρι το τέλος του έτους, με τη διαδικασία στελέχωσης της διοίκησης να βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την άποψη της βρετανικής κυβέρνησης, η νέα νομοθεσία αποτελεί συνέχεια «ενός μακρού δρόμου προς τη νομιμότητα, που ξεκίνησε μετά την απόπειρα δημιουργίας μιας αποσχιστικής European Super League και μιας σειράς περιπτώσεων συλλόγων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με οικονομική κατάρρευση».