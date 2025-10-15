Μαρέσκα: Ποινή μίας αγωνιστικής και πρόστιμο λόγω του... ασυγκράτητου πανηγυρισμού με τη Λίβερπουλ
Πριν από την διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, η Τσέλσι είχε ολοκληρώσει ιδανικά την δική της υποχρέωση στην Premier League. Οι Μπλε, σε ένα ματς για γερά νεύρα στο «Στάμφροντ Μπριτζ» (4/10), είχαν επικρατήσει της Λίβερπουλ με 2-1.
Νίκη που ήρθε στο έκτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, με τον Εστεβάο να «πληγώνει» τους Reds και να προκαλεί... φρενίτιδα στους φιλάθλους των γηπεδούχων. Η οποία «μεταδόθηκε» και στον Έντσο Μαρέσκα που δεν μπόρεσε να μείνε ψύχραιμος στο γκολ του Βραζιλιάνου! Ο Ιταλός προπονητής της Τσέλσι, με ένα φοβερό σπριντ έσπευσε να πανηγυρίσει στο σημαιάκι του κόρνερ μαζί με τους παίκτες του και στιγμές μετά αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Άντονι Τέιλορ και αποβλήθηκε.
That was all Enzo Maresca by the way, not one other soul deserves credit for this win bar him. pic.twitter.com/kVHDhs1SfH— RAŽ⛩️ (@SS____899) October 4, 2025
Η ενέργειά του δεν πέρασε απαρατήρητη από την FA, η οποία επέβαλε στην Μαρέσκα ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής, αλλά και χρηματικό πρόστιμο 9.000 ευρώ λόγω της «ανάρμοστης συμπεριφοράς» του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Μαρέσκα δεν θα καθίσει στον πάγκο της Τσέλσι για την αναμέτρηση με την Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10, 14:30) για την 8η αγωνιστική της Premier League.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Enzo Maresca has been given a one-match touchline ban and a £8,000 fine due to his behavior vs Liverpool. pic.twitter.com/Mbxi32hMZ0— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 15, 2025
