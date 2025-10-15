Με μία αγωνιστική αποκλεισμού και επιβολή χρηματικού προστίμου τιμωρήθηκε ο Έντσο Μαρέσκα για την αποβολή του στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ, απόρροια του έξαλλου πανηγυρισμού του στο νικητήριο γκολ.

Πριν από την διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, η Τσέλσι είχε ολοκληρώσει ιδανικά την δική της υποχρέωση στην Premier League. Οι Μπλε, σε ένα ματς για γερά νεύρα στο «Στάμφροντ Μπριτζ» (4/10), είχαν επικρατήσει της Λίβερπουλ με 2-1.

Νίκη που ήρθε στο έκτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, με τον Εστεβάο να «πληγώνει» τους Reds και να προκαλεί... φρενίτιδα στους φιλάθλους των γηπεδούχων. Η οποία «μεταδόθηκε» και στον Έντσο Μαρέσκα που δεν μπόρεσε να μείνε ψύχραιμος στο γκολ του Βραζιλιάνου! Ο Ιταλός προπονητής της Τσέλσι, με ένα φοβερό σπριντ έσπευσε να πανηγυρίσει στο σημαιάκι του κόρνερ μαζί με τους παίκτες του και στιγμές μετά αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Άντονι Τέιλορ και αποβλήθηκε.

Η ενέργειά του δεν πέρασε απαρατήρητη από την FA, η οποία επέβαλε στην Μαρέσκα ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής, αλλά και χρηματικό πρόστιμο 9.000 ευρώ λόγω της «ανάρμοστης συμπεριφοράς» του. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Μαρέσκα δεν θα καθίσει στον πάγκο της Τσέλσι για την αναμέτρηση με την Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10, 14:30) για την 8η αγωνιστική της Premier League.