Το νικητήριο γκολ του Εστεβάο στο 90+6' έστειλε στα... ουράνια τους οπαδούς της Τσέλσι αλλά και τον Έντσο Μαρέσκα που με ένα ασυναγώνιστο σπριντ πανηγύρισε με τους παίκτες του στο σημαιάκι του κόρνερ.

Η Τσέλσι έγινε... Κρίσταλ Πάλας και «πλήγωσε» τη Λίβερπουλ στο 90+6' παίρνοντας μία πολύτιμη νίκη! Ο Εστεβάο βρέθηκε στο σωστό σημείο από το γύρισμα του Κουκουρέγια και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Reds δίνοντας το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς στο «Στάμφροντ Μπριτζ»!

Ο Έντσο Μαρέσκα έγινε η... ενσάρκωση ενός τέτοιου πανηγυρισμού. Αμέσως μετά το γκολ του Εστεβάο, ο Ιταλός τεχνικός άφησε άρον-άρον την θέση στον πάγκο του και με ένα φοβερό σπριντ έγινε ένα με τους παίκτες κοντά στο σημαιάκι του κόρνερ!

That was all Enzo Maresca by the way, not one other soul deserves credit for this win bar him. pic.twitter.com/kVHDhs1SfH October 4, 2025

Την αυθόρμητη αντίδρασή του στη συνέχεια την «πλήρωσε» αφού δέχθηκε από τον Τέιλορ και δεύτερη κίτρινη κάρτα -η πρώτη ήταν για διαμαρτυρία- και αποβλήθηκε από τον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, αυτό μάλλον δεν τον ενδιαφέρει και πολύ αφού και ο ίδιος με τη νίκη της Τσέλσι πήρε μια βαθιά ανάσα εν μέσω της γκρίνιας που είχε αρχίσει να δημιουργείται γύρω από το όνομά του.